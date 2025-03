SV Ohmenhausen trotz Kampf erneut punktlos

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einem 1:0-Sieg beim SV Degerschlacht bestätigte der SV Walddorf die Tabellenführung. »Die Jungs machen es toll. Der gesamte Mannschaftskern bleibt uns auch im nächsten Jahr erhalten, wir haben eine super Mentalität«, so Walddorfs Abteilungsleiter Julian Wohlfarth. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse kam nur wenig Spielfluss auf. Folgerichtig erzielte Maurice Heim den Siegtreffer nach einer Freistoßhereingabe von Kai Petruv in der Nachspielzeit.

Verfolger TSV Mähringen stolperte hingegen. Nur ein 1:1 im Heimspiel gegen den FC Mittelstadt bedeutet nun Platz drei. »Heute haben wir die Grundtugenden völlig vermissen lassen«, schimpfte Mähringens Trainer Uli Ruoff. Das Endergebnis schätzte er dennoch als »fair« ein. Während die Mähringer einige Großchancen liegen ließen, scheiterten gefährliche Mittelstädter ebenfalls oft per Konter nur an der eigenen Chancenverwertung.

Sickenhausen gewinnt in Unterzahl

Nutznießer und Team der Stunde ist der TSV Sickenhausen. Per 3:1-Auswärtssieg beim TSV Oferdingen holten die Sickenhäuser den vierten Sieg im neuen Jahr. Verloren haben die Spieler von Trainer Paul Prochiner seit dem ersten Spieltag nicht mehr. »Es war ein Mentalitätssieg. Wir waren wegen einer gelb-roten Karte fast 70 Minuten in Unterzahl. Dann hat unser Torhüter noch einen Elfer gehalten«, so Prochiner stolz.

Mit Außenseiterchancen rückt der TSV Sondelfingen nach einem 2:0-Auswärtssieg bei der SGM Dettingen/Glems II wieder an die Spitzengruppe heran. Den Sieg ordnete Sondelfingens Trainer Philipp Staneker als »Arbeitssieg« ein. Erst in der zweiten Hälfte stellte Staneker das System um und setzte auf eine Doppelspitze. »So lief es dann besser. Das erste Tor fiel nach einer traumhaften Kombination, das zweite war ein Weltklasse-Konter, hinten haben wir dichtgehalten«, fasste er zusammen.

TSV Betzingen punktet wieder

Die Young Boys Reutlingen U23 besiegte den VfL Pfullingen III souverän mit 2:0. »Ich bin stolz auf den Sieg nach sehr bitteren Niederlagen. Wir waren besser, das Ergebnis passt«, so Young-Boys-Trainer Miguel da Silva.

Anadolu SV Reutlingens Trainer Muhammer Musturuk haderte mit dem 1:1 gegen den TSV Lustnau II: »Wir haben einfach die Chancen nicht reingemacht. Zugelassen haben wir bis auf den Elfer nichts«, so Musturuk.

»Wir haben gekämpft, aber die starke Defensive des Gegners hat nichts zugelassen«, zollte Ohmenhausens Abteilungsleiter Michael Dolinsek nach Abpfiff der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen Respekt. Ein Traumtor erzielte Fabian Eisenberg, indem er einen direkten Freistoß aus 25 Metern ins Eck zimmerte.

Im direkten Duell im Abstiegskampf behielt der TSV Betzingen mit 3:0 beim SV Rommelsbach die Oberhand. »Ganz wichtige Punkte. Wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Jetzt sind wir bereit, nächste Woche in Walddorf etwas zu holen«, so Betzingens Trainer Mario Kienle. (GEA)