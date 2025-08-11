SV Nehren startet mit 3:2-Sieg in die Landesliga-Runde

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖSINGEN. Fußball-Landesligist SV Nehren ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim VfB Bösingen hat die Mannschaft von Trainer Pedro Keppler nach 0:1-Rückstand zur Pause mit 3:1 gewonnen. Die drei Treffer der Steinlachtäler fielen in nur 13 Minuten. »Ohne einen richtigen Stürmer in Bösingen zu gewinnen, nehmen wir natürlich mit«, freute sich Keppler.

In der ersten Hälfte waren die Gäste das bessere Team. Yannik Dorka scheiterte mit einem Schuss am Pfosten, dazu hatte Kapitän Raphael Nill noch eine dicke Chance – Bösingen ging aber durch einen Treffer von Flavio Ipoolito in Führung. Bis zum 1:1-Ausgleich war dann Bösingen die bessere Mannschaft. Dorka besorgte per Kopf den 1:1-Ausgleich. Marco Binder und David Steimle erhöhten auf 3:1. »Die Mannschaft hat eine richtig gute Leistung abgerufen«, so Keppler. In der Nachspielzeit betrieb der Bösinger Jannik Botzenhart Ergebniskosmetik. (tob)