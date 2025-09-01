SV Nehren mit Glück und Kampf zum Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. In der Fußball-Landesliga hat der SV Nehren das Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten TSG Balingen gewonnen. Das Team von Trainer Pedro Keppler gelang vor 200 Zuschauern ein 3:1 (2:1)-Heimerfolg. Die Steinlachtäler haben damit auch die vierte Begegnung gewonnen, dem Gegner die erste Niederlage beigefügt und gleichzeitig die Tabellenführung übernommen. Dabei musste der SVN einen frühen Schock verkraften. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball nach einem Tor von Balingens Mirhan Inan im Kasten, doch die Keppler-Truppe ließ sich vom frühen Rückstand nicht beirren.

»Es war ein hart umkämpfter Sieg gegen einen sehr guten Gegner. Fußballerisch und physisch wurde sehr viel geboten«, berichtete Keppler, dessen Team nach dem Rückstand mit viel Kampf das Spiel aufnahm und nach einem Standard durch Florian Weiß in der 36. Minute zum 1:1-Ausgleich kam. Nur drei Minuten später war das Ergebnis durch einen Treffer von Philipp Frank zum 2:1 gedreht. Nehrens Torwart Michael Geiger war dabei mehrfach in Aktion und ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die Keppler-Truppe auch das Glück auf der eigenen Seite. Torschütze Inan verschoss nach 55 Minuten einen Foulelfmeter, dazu wurde ein Tor der Gäste wenig später wegen Abseits nicht gegeben. »Balingen hat dann extrem gedrückt. Gegen das ballsichere Spiel mit hohem Tempo mussten wir sehr kämpfen«, lobte Keppler den Gegner. Die Entscheidung fiel dann in der Schlussminute, als der eingewechselte Stürmer Marvin Hamm per Kopf den 3:1-Endstand herstellte. (tob)