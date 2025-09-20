SV Nehren bleibt vorsichtig trotz des Höhenflugs

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Während in der Fußball-Landesliga der VfL Pfullingen die negative Überraschung der bisherigen Saison ist, überzeugt der SV Nehren vor allem mit guten Ergebnissen. Sechs Erfolge und ein Remis hat das Team von Trainer Pedro Keppler bislang eingefahren. Eine bockstarke Ausbeute. Damit sind die Steinlachtäler punktgleich mit Spitzenreiter SG Empfingen. Trotz des aktuellen Höhenflugs bleibt man in Nehren vorsichtig und realistisch. »Eine Zieländerung gibt es nicht«, betont der 38-Jährige im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.GEA: Sieben Spiele, 19 Punkte, Platz zwei – wie erklären Sie sich diesen guten Start in die Saison?

Pedro Keppler: Für solch einen Start gibt es immer mehrere Gründe. Bisher haben wir keine großen Verletzungsprobleme. Schlüsselspieler wie Benedikt Rammeiser und Raphael Nill konnten bereits viele Partien absolvieren, das ist wichtig für uns. Dazu hatten wir eine bessere Urlaubsplanung, sodass nicht viele Spieler auf einmal weg waren. Mit den Siegen entsteht dann irgendwann ein gewisses Selbstverständnis, dass man auch enge Spiele gewinnt. Und wenn man oben steht, gewinnt man auch die knappen Partien.

Welche Rolle spielen die Neuzugänge Luis Sinz, Burak Dursun, Max Bauknecht sowie Rückkehrer Yannik Dorka für den Erfolgslauf?

Keppler: Die Neuzugänge im Sommer waren wichtig, da wir einen größeren Umbruch hatten. Einige erfahrene Spieler sind gegangen. Jedoch muss man auch sagen, dass bis auf Luis Sinz (vom Landesligisten TSG Balingen II, Anm. d. Red.) nur Akteure aus unterklassigen Ligen zu uns gekommen sind. Die Neuzugänge haben eingeschlagen wie eine Bombe. Sinz spielt in der Innenverteidigung grundsolide. Bauknecht tut unserem Spiel gut, weil er viele Bälle will. Alle anderen Spieler zeichnet ein großer Trainingsfleiß aus. Das ist wiederum gut für das Training, die Beteiligung ist sehr gut.

In Nehren ist immer Understatement angesagt. Die Hälfte der Punkte für den Klassenerhalt dürften eingefahren sein. Ändert sich trotz des frühen Zeitpunkts der Saison die Zielvorgabe?

Keppler: Eine Zieländerung gibt es nicht. Wir sind keine Mannschaft, die aus der Oberliga Spieler dazu bekommt. Deswegen heißt es immer, die Punkte für den Klassenerhalt frühzeitig einzufahren. Wir wollen jetzt so lange wie möglich oben dabei bleiben, weil es im Moment einfach Spaß macht. Wir müssen uns trotzdem weiterentwickeln. Es waren genug Spiele und Momente dabei, wo wir uns noch verbessern können. Insgesamt haben wir aber einen großen Schritt nach vorne gemacht. So soll es jetzt auch weitergehen. (GEA)