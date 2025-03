SV Hülben überrascht in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Kreisliga-A gelang dem SV Hülben mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg über den Zweitplatzierten FC Sonnenbühl eine Überraschung – zumindest in der Deutlichkeit. »Das haben wir uns heute anders vorgestellt«, meinte Sonnenbühls Coach Sascha Flaig nach der Partie. »Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. Wir hatten einige gute Chancen. Zur Pause hätte es auch 2:2 stehen können. Insgesamt war’s ein verdienter Sieg für Hülben.« Hülbens Yannick Beck möchte trotz des deutlichen Sieges nichts von der Tabellensituation wissen. »Wir machen uns keine Hoffnungen auf irgendwelche Tabellenplätze. Wir freuen uns über die drei Punkte und vor allem freuen wir uns auf das Derby kommende Woche gegen Bad Urach.« Der FC Sonnenbühl hat nun fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSG Upfingen, der das Topspiel gegen die SGM Bremelau/Granheim mit 2:1 gewann (siehe Text und Foto Seite 30).

Der FV Bad Urach konnte mit einem 2:1 (2:1)-Sieg beim FC Römerstein einen großen Satz in der Tabelle machen. Trainer Serhan Öner zeigte sich begeistert: »Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Die Jungs waren wach und haben wenig zugelassen. Der Wille und die Bereitschaft zum Kampf waren von Beginn an da und so konnten wir diese wertvollen drei Punkte aus Römerstein mitnehmen.« Nach sechs Punkten aus drei Rückrunden-Spielen, gibt sich Öner kämpferisch: »Wir hoffen, dass es so weiter geht. Natürlich wissen wir um den langen Weg zum Klassenerhalt.«

Die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten holte unterdessen den zweiten Dreier im zweiten Spiel der Rückrunde und bezwang den FC Engstingen mit 5:1 (2:1). »Wir konnten vier Mal in Folge nicht gegen die Engstinger gewinnen, deswegen waren wir heute sehr motiviert«, meinte Trainer Ivan Mravunac. »Wir haben die richtige Taktik gewählt und die Jungs haben das umgesetzt, was wir von ihnen verlangt haben.« Niklaus Haiß und Florian Mack zeichneten sich durch jeweils zwei Treffer aus.

Drama in Münsingen

Weiter fleißig Punkte sammelt die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten. Ein 2:1 (1:1)-Erfolg beim TSV Wittlingen stimmte Trainer Ralf Tress positiv: »Wir waren über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft.« Er lobte die Einstellung seiner Schützlinge: »Besonders geholfen hat uns der Siegeswille, der uns bis zum Schluss getragen hat.«

Die TSG Münsingen befindet sich im Aufsind. Ein Sieg und ein Unentschieden standen vor der Partie gegen den TSV Holzelfingen zu Buche. Und beinahe wären nochmal drei Punkte dazugekommen, hätten die Holzelfinger nicht in der fünften Nachspielminute zum 1:1-Endstand ausgeglichen. Holzelfingens spielender Pressewart Lukas Gauß meinte: »Wir sind unglücklich in Rückstand geraten und haben es verpasst, unsere Chancen zu nutzen – selbst einen Elfmeter haben wir verschossen. Mit letzter Entschlossenheit haben wir dann zum hochverdienten Ausgleich getroffen.« Der Vorletzte SV Würtingen war beim 1:3 gegen den Vierten SV Lautertal chancenlos. (ric)