SV Degerschlacht gewinnt Derby

REUTLINGEN. Nicht nur die Bundesliga konnte am vergangenen Wochenende mit vielen Toren glänzen. Auch die Reutlinger A-Liga startete torreich in die neue Spielzeit. Im Schnitt vielen über fünf Tore pro Spiel. Am torreichsten war der 5:3-Heimsieg des SV Rommelsbachs gegen den SV Ohmenhausen. »Das war für den Auftakt sehr gut«, sagte Rommelsbachs Spielertrainer Sven Pichler. Jedoch gäbe es auch noch Verbesserungsbedarf. » Wir machen zu viele individuelle Fehler«, so Pichler.

Vor 350 Zuschauern gewann der SV Degerschlacht das Derby gegen die TSV Sickenhausen mit einem 2:1-Heimsieg. »Die Leute waren super. Wir hatten eine tolle Choreo und eine Unterstützung durch die Zuschauer die für den SV und nicht gegen jemanden gerichtet war«, lobte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. Die Degerschlachter waren in der ersten Hälfte dominant und ließen Großchancen ungenutzt. In der zweiten Hälfte flachte die Partie ab. In der 80. Minute kamen die Sickenhäuser fast noch zum Ausgleich, doch Tim Schneider traf nur den Pfosten.

TSV Oferdingen liefert ab

Einen Überraschungscoup landete der TSV Oferdingen bei seinem 6:1-Auswärtssieg gegen den Vorjahreszweiten TSV Betzingen. Mit einem dominanten Auftritt ist das Ergebnis auch in der Höhe verdient. »Wir spielten toll von hinten raus, haben früh das Spiel verlagert und sind über die Außen durchgebrochen«, erklärte Oferdingens Abteilungsleiter Dominik Raisch. Trotz des hohen Sieges übt er sich in Demut: »Wir bleiben bescheiden. Wir wollen da anknüpfen wo wir letzte Saison aufgehört haben«.

»Bitter«. So bewertete Sondelfingens neuer Trainer Marcel Geismann die 3:4- Auswärtsniederlage gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. Die SGM startete furios. Dem ersten Tor in der ersten Minute ließ das Team von Antonio Tunjic einen Lattenschuss von Nashim Alalawi folgen. In der Folge übernahmen die Sondelfinger und drehten die Partie. Die zweite Hälfte plätscherte bis zum 3:3-Ausgleich nach einer Ecke vor sich hin. Nachdem Fabian Eisenberg sogar auf 4:3 stellte, vergaben die Sondelfinger in der 90. Minute einen Elfmeter durch Sinan Nakis.

Hannes Haag mit Dreierpack

Aufsteiger SV Walddorf II startete mit einem 1:1 gegen die TSV Mähringen in die neue Saison. »Wir standen tief und haben über unsere schnellen Außen Nadelstiche gesetzt«, sagte Walddorfs Trainer Fabian Schramm. Die Mähringer hingegen drängten auf den Sieg, konnten meist aber nur von außerhalb des Strafraums abschließen. In der 70. Minute schien der Bann gebrochen. Nach einem Foul am Mähringer Spielertrainer Marc Vollmer vergab Orhan Bobic vom Punkt.

Noch erfolgreicher gestaltete sich das Debüt des Bezirksligaabsteigers VfL Pfullingen II. Hochverdient und erst nach zähem Kampf gewannen die Spieler von Benjamin Hübner mit einem 3:2-Heimsieg gegen den TSV Pliezhausen. Während die Pfullinger die Spielkontrolle übernahmen, spielten die Pliezhäuser auf Konter. So erzielten die Pliezhäuser auch ihre Tore. »Wir waren zu unsauber in der Abwehr«, tadelte Hübner. Spieler des Spiels war Dreierpacker Hannes Haag. »Er war heute stark im eins gegen eins«, lobte Hübner. (GEA)