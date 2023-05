SV 03 Tübingens erster Sieg seit fünf Spielen

Tübingens Felix Müller mit Platzwunde in die Klinik

Aufregung in Minute 52. Nach einem Zusammenprall von Nulldrei-Spieler Felix Müller mit Gäste-Keeper Marcel Bender musste der Tübinger mit einer Platzwunde und Turban ausgewechselt werden. Die Tübinger forderten Elfmeter, doch die Pfeife von Schiedsrichter Roman Maier (SSC Tübingen) blieb stumm. In dieser Aktion war auch Trossingens Alexander Sopelnik beteiligt, der mit Turban und bluverschmiertem Trikot irregulär weiterspielen durfte. Für Müller ging es in eine Klinik zum Nähen. (tob)