Die Young Boys Reutlingen erarbeiten sich gegen den SSV Ehingen-Süd einen 2:1-Erfolg. Es ist der vierte Sieg in Folge und das achte Spiel in Serie, in dem der Fußball-Verbandsligist ungeschlagen bleibt. Was die Partie lehrt.

Hakan Aktepe (rechts) bereitet zwei Tore für Reutlingen vor. Vergibt hier jedoch eine gute Chance. Foto: Jo Baur Hakan Aktepe (rechts) bereitet zwei Tore für Reutlingen vor. Vergibt hier jedoch eine gute Chance. Foto: Jo Baur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.