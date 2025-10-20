Starke Leistung des VfB Bodelshausen nicht belohnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. »Die Jungs tun mir leid. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit dominiert«, sagte Trainer Esad Huskic. Letztlich musste sich der VfB Bodelshausen in der Tübinger Kreisliga A dem Spitzenreiter SV Neustetten mit 0:2 geschlagen geben. »Es war eine gute Reaktion auf die 0:6-Pleite bei der SGM Kiebingen vor einer Woche«, stellte der Coach des Aufsteigers fest. Die Bodelshäuser, die kurzfristig auf drei erkrankte Akteure verzichten mussten, wurden gegen Neustetten regelrecht vom Pech verfolgt. Daniel Ruoff hätte der Held des Tages werden können. Doch einmal klatschte sein Schuss an die Latte, dann wurde ein Foul an ihn im Strafraum nicht geahndet (Huskic: »Ein glasklarer Elfmeter«) und schließlich vergab er eine hundertprozentige Chance.

Beim wilden 5:3-Sieg der SF Dußlingen in Ofterdingen erzielte Spielertrainer Mario Lukic drei Tore und hat nun neun Saisonerfolge auf seinem Konto. (kre)