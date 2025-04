SSV Reutlingen: Stingel mit Punkt zufrieden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir hätten die Tabellenspitze übernehmen können«, weiß Maik Stingel, seines Zeichens Trainer der Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen. Mit einem Sieg beim Schlusslicht SV Gonsenheim hätten die Nullfünfer Platz eins in der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde, Liga B) übernommen. Letztlich reichte es in Gonsenheim nur zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. In der Tabelle liegen die Reutlinger punktgleich mit dem FC Augsburg und SC Freiburg (alle 13 Zähler) auf dem dritten Platz.

»Wir hatten zuletzt eine extreme Belastung und haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Nach der Pause waren wir besser und hätten auch noch gewinnen können«, erklärt Stingel. Er sprach jedoch auch von einem »letztlich gerechten Remis«. Das Reutlinger Tor erzielte Noah-Elias Maurer per Strafstoß, nachdem Maxim Schmalz gefoult worden war. Am Ende einer Englischen Woche fehlte dem SSV im Stadtteil von Mainz die Kraft. Zudem fielen mit Johannes Wally und Elia Reichardt zwei Stammkräfte verletzungsbedingt aus. Am Sonntag (14 Uhr) steigt im Kreuzeiche-Stadion die Partie gegen den Sechsten SSV Ulm 1846 (9 Punkte). »Da legen wir alles in die Waagschale. Danach haben wir eine zweiwöchige Osterpause«, so Stingel.

Verloren in Aalen

Vergangene Woche zogen die SSV-A-Junioren mit einem 3:2 (1:0)-Erfolg beim in der Verbandsstaffel beheimateten VfR Heilbronn ins WFV-Pokal-Halbfinale ein. Jamie-Noah Demir, Schmalz und Henoch Grauer erzielten die Reutlinger Tore.

Die Verbandsstaffel-A-Junioren des VfL Pfullingen kamen mit dem 4:0 (3:0)-Erfolg über den FV Ravensburg dem Klassenverbleib einen großen Schritt näher. »Die Jungs waren super engagiert und immer positiv«, sagt Pfullingens Co-Trainer Osman Dirlik. Die ebenfalls in der Verbandsstaffel beheimateten Pfullinger B-Junioren verloren beim VfR Aalen mit 2:4 (1:3), rangieren aber weiterhin auf Position sieben. Pfullingen bestimmte in der ersten Hälfte das Spiel, kassierte jedoch nach individuellen Fehlern die Gegentore. »Am Ende haben wir uns selbst geschlagen. So ein Spiel dürfen wir nicht verlieren«, meint Trainer Alexander Tadic.

In der C-Junioren-Oberliga steuert der SSV Reutlingen weiterhin auf Erfolgskurs. Beim FCA Walldorf gab’s einen 3:1 (2:1)-Sieg. Der SSV ist mit einem Spiel weniger Zweiter hinter dem Karlsruher SC. (kre)