SSV-C-Junioren dürfen hoffen

REUTLINGEN. Klappt es noch mit der Meisterschaft? Die Fußball-C-Junioren des SSV Reutlingen dürfen auf den Titelgewinn in der Oberliga hoffen. »Die Partie gegen den Karlsruher SC ist ein Endspiel«, sagt SSV-Sportvorstand Christian Grießer. Das Duell Reutlingen gegen Karlsruhe steigt am Samstag (14 Uhr) an der Kreuzeiche. Auf Erfolgskurs befinden sich auch die D-Junioren der Reutlinger in der Talentrunde, wo sie die Tabelle vor Ulm und den Stuttgarter Kickers anführen.

Dagegen kämpfen beide B-Junioren-Vertretungen des SSV Reutlingen um den Klassenverbleib. Die U 17 gewann in der Oberliga gegen den Karlsruher SC mit 2:0, benötigt aber in den restlichen zwei Spielen wohl noch einen Sieg. Die U 16 führte nach zwölf Spieltagen die Tabelle in der Verbandsstaffel an, ist aber mittlerweile auf den drittletzten Platz abgerutscht.

Die Verbandsstaffel-A-Junioren des VfL Pfullingen bezwangen den MTV Stuttgart 3:2 (1:1) und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz acht. Für die Pfullinger, die einen 0:1- und 1:2-Rückstand wettmachten, trafen Finn Beck, Philipp Babij und Fabiano Martins Freitas. Die B-Junioren des VfL Pfullingen, in der Verbandsstaffel auf Rang neun notiert, verloren beim Dritten 1. FC Heidenheim II mit 2:5 (1:4). »Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt und so verloren wir deutlicher als verdient«, urteilte Pfullingens Trainer Alexander Tadic. Dior Pacarada und Kristian Matic erzielten die VfL-Tore. (kre)