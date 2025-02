SSV-A-Junioren: Zweimal im Rückstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir haben zwei Mal einen Rückstand wettgemacht, deshalb sind wir mit dem Punkt zufrieden«, sagte SSV-Trainer Maik Stingel nach dem 2:2 (0:1)-Unentschieden der Reutlinger Fußball-A-Junioren gegen den SV Gonsenheim. Wenn er jedoch die 90 Minuten Revue passieren lasse, so Stingel, dann hätten seine Schützlinge zwei Punkte verloren. »Wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen und mehr Spielanteile.« Nachdem es zum Auftakt ein 1:1-Remis beim FC Augsburg gab, hat der SSV Reutlingen nach zwei Spieltagen in der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde Liga B) zwei Punkte auf dem Konto. Am Samstag (12 Uhr) gastieren die Reutlinger beim SSV Ulm 1846.

Die Reutlinger Begegnung gegen Gonsenheim begann furios. In der ersten Minute verfehlte SSV-Offensivspieler Maxim Schmalz nur knapp das Gäste-Gehäuse, ehe im Gegenzug Amar Glogic Gonsenheim mit einem abgefälschten Schuss in Führung brachte. Schmalz (63. Minute), der bereits beim 1:1 in Augsburg erfolgreich war, markierte nach einer Flanke von Marko Zrilic den Ausgleich. Eine Minute später geriet Reutlingen erneut ins Hintertreffen. Manuel Walz (84.) sorgte nach Vorarbeit von Elia Reichardt für den 2:2-Endstand. (kre)