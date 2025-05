Spieler des VfL Pfullingen begeistert Publikum im ZDF-Sportstudio

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Da kam selbst Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt ins Staunen. Verwundert und mit großen Augen schaute der Linksverteidiger des VfB Stuttgart in Richtung des deutschen Eishockey-Stars Moritz Seider und klatschte den über beide Wangen strahlenden Tom Ankele ab. »Wahnsinn. Das gibt's ja nicht«, meinte ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zur Performance des Mittelfeldspielers vom Fußball-Verbandsligisten VfL Pfullingen an der legendären Torwand des Sportstudios am Samstagabend.

Der 20-Jährige, der während der Show ein Shirt des VfL trug, hat mächtig Eindruck hinterlassen. Ankele, dessen Traumsolo vor zwei Wochen gegen die TSG Tübingen ihm eine Einladung ins Sportstudio bescherte, brachte das Kunststück fertig, alle seiner drei Schüsse gekonnt im oberen Eck zu verwandeln. Damit versetzte der VfL-Spieler das Publikum in Ekstase und ließ seinen beiden Konkurrenten und den Studiogästen Mittelstädt sowie Seider nicht den Hauch einer Chance. Der Leistungsträger des VfB traf einmal, der NHL-Profi und deutsche Nationalspieler von den Detroit Red Wings gar nicht. »Respekt Alter!«, meinte Seider zum Gomaringer, der strahlte und sein Glück kaum fassen konnte.

1.000-Euro-Gutschein und die Chance auf weiteren Gewinn von 25.000 Euro

»Ich habe, um ehrlich zu sein, davor gar nicht trainiert. Nur an der Torwand im Sportstudio vor der Show«, sagte Ankele am Sonntag dem GEA und berichtete: »Maxi Mittelstädt und auch Moritz Seider waren beide supernett und haben vor und nach der Show mit uns gegessen und geredet. Ich habe auch mit beiden ein Bild bekommen. Die waren überhaupt nicht eingebildet oder sowas und haben sich auch für mich gefreut.« Der Pfullinger Mittelfeldspieler darf sich über einen Gutschein von Saturn/MediaMarkt in Höhe von 1.000 Euro freuen. Zudem darf er am 26. Juli wieder kommen, um gegen die anderen Gewinner aus den vergangenen Monaten um eine Summe von 25.000 Euro zu spielen.

"Seine Aufgabe ist jetzt, in dieser Woche diese Gänsehaut-Stimmung aus dem ZDF-Sportstudio auf das Team zu übertragen. Am besten mit einer Kiste Gerstensaft und Spezi, sagte sein Trainer Albert Lennerth mit einem Augenzwinkern. Kurios: Moderatorin Müller-Hohenstein sprach in der Anmoderation beinahe vom TSV Pfullingen. Im letzten Moment gelang der 59-Jährigen aber noch die Kurve. (GEA)