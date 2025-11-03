Spielabbruch in der Kreisliga B: Eninger SKV-Spieler rastet aus und attackiert Schiedsrichter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Fußball-B-Liga-Partie (Staffel 4) zwischen dem SKV Eningen und dem FC Mittelstadt wurde in der 83. Minute beim Stand von 0:11 abgebrochen. Was war passiert? Nach einem Foulspiel wurde ein Eninger Akteur mit der Gelben Karte bedacht. Daraufhin beleidigte der SKV-Spieler den Schiedsrichter. Der Unparteiische zog die Rote Karte. Der Eninger Spieler stürmte schließlich auf den Schiri los und stieß ihn um. Der Unparteiische, der keine Verletzung davontrug, brach die Partie nach dieser Tätlichkeit ab. (GEA)