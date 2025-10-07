Sondelfinger 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen tauchten ihre Anhänger in ein Wechselbad der Gefühle. Im Heimspiel gegen den ohne Niederlage angereisten TSV Tettnang II lag das Team von Trainer Denis Videc bis zur Pause mit 0:2 im Hintertreffen, blies dann zur Aufholjagd und gewann mit 3:2. Zur Spielerin des Tages avancierte Luisa Franzmann, die drei Tore erzielte. »Luisa ist spielintelligent und hat seinen sehr guten Abschluss«, urteilt Videc über die Dreierpackerin.

Nach zwei Auftaktsiegen mussten sich die Sondelfingerinnen vor Wochenfrist im Heimspiel dem FC Blau-Weiß Bellamont mit 2:5 geschlagen geben. »Da haben wir alles vermissen lassen, was wir trainiert haben. Die Niederlage war hochverdient. Wir hatten einen totalen Blackout«, blickt Videc auf die bislang einzige Niederlage zurück. Aber: Gegen die Oberliga-Reserve des TSV Tettnang kam Sondelfingen in der ersten Halbzeit erneut nicht in die Gänge. »Wir haben die ersten 45 Minuten verschlafen. Deshalb bin ich in der Halbzeit etwas lauter geworden«, so Videc. Im zweiten Durchgang schließlich habe sein Team famos aufgetrumpft. Der Coach richtete zur Pause nicht nur einige klare Worte an seine Schützlinge, sondern nahm auch einige Umstellungen vor. Unter anderem zog er die zunächst als Sturmspitze aufgebotene Franzmann auf die Zehner-Position, ihren normalen Arbeitsbereich, zurück.

Am Sonntag tritt der Tabellendritte Sondelfingen beim Vierten SV Renhardsweiler ersatzgeschwächt an. Mit Franzmann, Kapitänin Janet Marojevic und Jennifer Bausch fehlen drei Stammkräfte.

Der Oberliga-Absteiger TV Derendingen kommt in der Verbandsliga nicht in Tritt. Nach vier Spielen steht erst ein Pünktchen zu Buche. Ganz bitter: Am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Münchingen gab Derendingen eine 2:0-Halbzeitführung – Julia Kunert erzielte beide Tore – aus der Hand und verlor letztlich mit 2:3. (kre)