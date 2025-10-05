Sondelfingen verliert Tabellenspitze in letzter Minute

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am achten Spieltag der Reutlinger Kreisliga A eroberte der Anadolu SV Reutlingen mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg bei der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen die Tabellenführung zurück. »Anfangs taten wir uns schwer auf dem großen Platz, haben uns dann aber doch mehrfach gut durchkombiniert und verdient gewonnen«, fasste Anadolu-Trainer Muhammer Musturuk zusammen. So fielen drei der vier Tore in Folge schöner Kombinationen. Zum 3:0 verwandelte Semih Özdemir einen direkten Freistoß aus 20 Metern.

Mit einem 3:3 bei der TuS Metzingen verlor der TSV Sondelfingen seine weiße Weste. Nach einem starken Beginn und zwei frühen Sondelfinger Toren kippte die Partie zu Gunsten der Metzinger. Nachdem die Sondelfinger mit 3:2 führten, vergaben sie mehrere hunderprozentige Möglichkeiten. »Wir haben aus fünf und acht Metern nach tollen Kontern den gegnerischen Torwart angeschossen oder das Tor verfehlt. Damit hadere ich«, sagte Sondelfingens Trainer Philipp Staneker. So kam es wie es kommen musste: Dreifachtorschütze Ilias Klimatsidas köpfte einen Freistoß in der Nachspielzeit zum 3:3 ein.

Tim Löffler mit Viererpack

Der SV Degerschlacht gewann furios mit 10:0 beim GSV Hellas Reutlingen. »Wir haben toll durchgezogen von Anfang bis zum Ende, eine tolle Leistung von den Jungs«, lobte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. Vier Treffer erzielte Tim Löffler, der somit nach zwei Einsätzen bei sechs Toren steht.

Ein Ausrufezeichen setzte der TSV Oferdingen mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Mähringen. »Wir hätten sogar höher gewinnen können. Wir waren mehrfach in Überzahl vor dem gegnerischen Tor und haben es leider nur zweimal nutzen können«, haderte Oferdingens Trainer Matthias Kunst trotz des Sieges.

So langsam findet der TSV Eningen in die Spur. Auch beim 3:1-Auswärtssieg bei den Young Boys Reutlingen II war Leon Fleischer mit drei Toren der Hauptakteur. Mit 15 Toren aus sieben Spielen führt er klar die Torschützenliste an. »Nach einem Gespräch in der Vorbereitung hat er sich super entwickelt, zieht durch. Er war früher ja längst nicht gesetzt bei der ersten Mannschaft, eine tolle Entwicklung«, lobte Eningens Trainer Miguel da Silva.

Kevin Jarosik neuer Trainer beim TSV Betzingen

Im Duell der Aufsteiger behielt der SV Wannweil per 6:3-Auswärtssieg klar die Oberhand gegen den SV Walddorf II. Mit gewohnt hohem Pressing stellten die Wannweiler den SVW vor Probleme. Endlich wieder, sogar doppelt, getroffen hat der letztjährige beste Wannweiler Torschütze Luis Hebenstreit. »Er hat heute mal wieder weiter vorne gespielt, er spielt sonst aktuell oft auf dem Flügel oder als Außenverteidiger. Die Umstellung hat uns gut getan«, so Wannweils Trainer Ridvan Kaya.

Nach der Entlassung von Trainer Mario Kienle übernahm ein alter Bekannter den Trainerstuhl beim TSV Betzingen. Beim 5:1-Heimsieg gegen den VfL Pfullingen III gab der Ur-Betzinger Kevin Jarosik sein Comeback auf der Trainerbank des TSV. Bereits bis diesen Sommer war er als Co-Spielertrainer unter mehreren Chefcoaches aktiv. »Ich mache es für mich und den Verein. Heute sind wir gut reingestartet, hatten direkt eine gute Energie und haben verdient gewonnen«, lobte Jarosik sein Team. Anpassungsschwierigkeiten dürfte es keine geben, Jarosik kennt jeden Spieler des Kaders. (GEA)