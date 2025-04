Sondelfingen in Torlaune

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das war eine eindeutige Kampfansage im Kampf um Relegationsplatz zwei: Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen präsentierten sich beim 7:2 (2:1) gegen den bisherigen Dritten TSV Albeck in Tor- und Spiellaune und rückten vom vierten auf den dritten Platz nach vorne. »Wir können jedes Team in dieser Spielklasse schlagen«, sagt Sondelfingens Trainer Siyami Türker, der kürzlich die Nachfolge des zurückgetretenen Petros Tengelidis angetreten hatte. Türker wird bei seiner Arbeit von Georgios Goboitsios unterstützt. »Die ersten 15 Minuten waren ausgeglichen, dann haben wir losgelegt«, berichtet Türker vom Spiel gegen Albeck. Anna Grüninger zeichnete sich als dreifache Torschützin aus. »Es macht Spaß, mit dieser tollen Truppe zusammenzuarbeiten«, so Türker.

Landesliga-Spitzenreiter TSV Lustnau bezwang die Spvgg Berneck/Zwerenberg mit 4:0 (1:0). »Das Team hat 90 Minuten richtig gut gespielt und hinten nichts zugelassen. Nur die Chancenverwertung könnte noch besser sein«, sagte Lustnaus Trainer Frieder Erne. (kre)