So lief der Spieltag in der A-Liga Reutlingen

REUTLINGEN. Am 28. Spieltag der Reutlinger A-Liga jubelten einige Mannschaften kurz vor Schluss. Zum Meister krönte sich derweil der Anadolu SV Reutlingen beim 2:1-Auswärtssieg gegen den TSV Sondelfingen.

In einer hitzigen Partie kam der TSV Betzingen gegen den SV Wannweil nicht über ein 1:1 hinaus. Die beiden Trainer Ridvan Kaya und Mario Mazar, dessen Vorgänger beim SV Wannweil, empfanden das Unentschieden als »faires Ergebnis«. In einem hart umkämpften Spiel mit viel Ballbesitz auf Betzinger Seite, fielen am Ende zwei »Ping-Pong-Tore«. Nachdem Betzingen nach Eckball in der 88. Minute in Führung ging, glichen die Wannweiler nach einem Getümmel aus. Kaya ist stolz auf sein Team: »Wir gehen gestärkt in die B-Liga.«

Als »glücklichen Sieger« bezeichnete sich Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger nach dem 1:0-Heimsieg gegen den TSV Mähringen. Sein Team ging mit der ersten Chance nach einer schönen Kombination vom wiedergenesenen Dominik Kaschuba und Alexander Bothar in Führung. In Hälfte zwei drehten die Mähringer auf. Degerschlachts Torhüter Robert Berdar hielt aus kurzer Distanz gegen Muhammed Demirel. »Er hat den Sieg heimgeholt«, so Lichtenberger.

Deutlich mehr Tore fielen in Oferdingen. Die Oferdinger schlugen TV Unterhausen mit 10:1. Alleine Safet Muric und Jannik Fischer trafen zusammen sieben mal. Das schönste Tor des Tages gelang jedoch Matthias Kunst, der aus 60 Metern den Torwart überrumpelte.

Grund zu feiern hatte der SV Ohmenhausen. Mit dem 6:0-Heimsieg feierte der Verein den sicheren Klassenerhalt und zusätzlich das 100-jährige Vereinsjubiläum. Mit einer, laut Abteilungsleiter Michael Dolinsek »effizienten« Leistung belohnte sich das Team für gute Arbeit. »Wir sind auf einem guten Weg. Die Trainer sind sehr beliebt, arbeiten gut und setzen auf unsere Jugend«, so Dolinsek.

»Wir waren besser und haben hochverdient gewonnen«, konstatierte Pliezhausens Abteilungsleiter Markus Oswald. Nachdem seine Mannschaft trotz Dominanz einige Chancen vergab, verwandelten die Sickenhäuser die erste Chance per Elfmeter. Drehen konnten die Gastgeber die Partie durch einen Doppelpack des starken Christoph Bäuerle. In der Folge verteidigten die Pliezhäuser stark.

Beim 3:0-Heimsieg gegen die SGM Kirchentellinsfurt/ Kusterdingen verabschiedete die SG Reutlingen II ihren Abteilungsleiter Alexander Röstel in die Fußballerrente. »Ich werde jetzt 38 und mein Körper macht nicht mehr so mit«, erklärte Röstel. Auch auf der Trainerposition wird es Veränderung geben. »Wir trennen uns einvernehmlich nach der Saison von Alexander Tadic«, bestätigte Röstel.

Auch die Rommelsbacher dürfen jubeln. Mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den SV Degerschlacht rückt ein einstelliger Tabellenplatz näher. Den »Lucky Punch« setzten die Rommelsbacher. Nach einem langen Ball von Marius Lauinger traf Sven Lorenz zum Sieg. (GEA)