Anadolu Reutlingen schlägt Verfolger Sondelfingen und feiert Meisterschaft

SONDELFINGEN. Als Schiedsrichter Kevin Schmidt die Partie zwischen dem TSV Sondelfingen und dem Anadolu SV Reutlingen in der Reutlinger Fußball-Kreisliga A2 am Sonntagnachmittag um 16.53 Uhr abpfiff, stürmte die Bank der Gäste den Platz.

Vor stattlichen 400 Zuschauern hatte die Mannschaft von Spielertrainer Ercan Acar das Spiel beim Tabellendritten TSV Sondelfingen mit 2:1 (1:1) gewonnen. Damit steht der türkische Verein als Aufsteiger in die Bezirksliga Alb fest. Auch deshalb, weil der TSV Betzingen als unmittelbarer Verfolger beim Schlusslicht SV Wannweil nur ein 1:1-Remis erzielte.

Der Sondelfinger Kunstrasenplatz war fest in der Hand von Anadolu. Trommelschläge, türkische Fahnen, Meistergesänge, fröhliche Menschen mit Meistershirts prägten das Geschehen nach Spielende vor Ort. Mit dem Betzinger Ergebnis ist auch egal, dass der kampflose Sieg des Acar-Teams gegen den SV Rommelsbach noch nicht in der Wertung ist. »Ich warte noch auf das finale Urteil«, berichtete Staffelleiter Klaus Rapp in der Halbzeitpause.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Die Partie wurde erst in der 88. Minute entschieden. Ein abgefälschter Schuss von Selim Korkmaz aus 20 Metern senkte sich wie eine Bogenlampe zum 2:1-Siegtreffer ins Sondelfinger Tor. Zuvor hatten die Gäste mehrfach Glück, dass man nicht selbst auf die Verliererstraße zusteuerte.

Anadolu-Keeper Erhan Altun musste mehrfach in höchster Not retten. So gegen Tom Schenk (80. Minute, Schuss) und Silas Häfner (81., Kopfball). Insgesamt hatte der Gastgeber in Hälfte zwei deutlich mehr vom Spiel. Alessio Bennardo verwandelte nach einer Stunde einen von Anadolu-Kapitän Abdoulie Drammeh verschuldeten Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Zu mehr reichte es für Sondelfingen nicht mehr. »Uns fehlt in den letzten zwei Wochen das Spielglück«, sagte ein frustrierter TSV-Trainer Benjamin Hübner. Mert Demirel brachte den frischgebackenen Meister in Minute 23 per Kopf, nach Eckball von Melih Erborazan, mit 1:0 in Front. Im weiteren Verlauf verpasste es die Acar-Truppe, die Begegnung früher zu entscheiden. Vor allem Torjäger Onur Seyhan (47 Treffer) blieb an diesem Tag mit vielen dicken Chancen ohne Zählbares. Dazu knallte Siegtorschütze Korkmaz in der 31. Minute den Ball aus dem Lauf aus etwa 20 Metern mit links an die Latte. »Wir müssen das Spiel einfach früher entscheiden«, betonte Acar, der sich vor lauter Nervosität in den Schlussminuten noch selbst einwechselte. (GEA)