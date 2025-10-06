SGM Mössingen/Belsen setzt ein Ausrufezeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die SGM Mössingen/Belsen hat in der Tübinger Fußball-Kreisliga A ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Spielertrainer Stefan Mader gewann das Topspiel beim bisherigen Spitzenreiter SGM Poltringen/Pfäffingen mit 3:1 und festigte den dritten Platz. »Das war eine reife Leistung. Wir haben uns richtig gut präsentiert und hatten nach dem frühen Rückstand in der vierten Minute die absolute Spielkontrolle«, lobt Mader sein Team in den höchsten Tönen. Das einzige Manko: Mössingen/Belsen vergab gute Einschussmöglichkeiten, hätte sogar noch höher gewinnen können. Nach dem fünften Sieg in Folge will Mader keine großen Töne spucken. »Wir genießen die derzeitige Situation, können und müssen uns aber in vielen Bereichen verbessern.«

Große Freude auch beim VfB Bodelshausen. Der Aufsteiger kletterte nach dem 3:0 gegen die Spvgg Bieringen auf den neunten Platz. (kre)