SGM Alb-Lauchert kommt nicht in Fahrt

GAMMERTINGEN. In der Fußball-A-Liga (Bezirk Oberschwaben) kommt die SGM Alb-Lauchert nicht so richtig in Fahrt. Mit einem 3:4 musste sich die Mannschaft von Trainer Florian Lohmüller der SG Hettingen/Inneringen geschlagen geben. »Der Wille und die Einstellung war beim Gegner heute einfach besser«, berichtete Lohmüller. »Das Ergebnis ist dementsprechend gerechtfertigt und wir müssen weiter daran arbeiten, wieder in die Erfolgsspur zu finden.« Damit rückt die SG Hettingen tabellarisch an die SGM an, die sich auf Platz sieben wiederfindet. Die SGM Bronnen/Neufra hatte spielfrei. (ric)