Schafft der VfL Pfullingen die Riesensensation beim SSV Ulm?

PFULLINGEN/ULM. Ein Pflichtspiel gegen einen Drittligisten – dieses Erlebnis wird nicht vielen Amateurkickern zuteil. Für die Landesliga-Spieler des VfL ist es Realität. Im Achtelfinale des WFV-Pokals geht es für die Echazstädter, die wegen Sicherheitsbedenken das Heimrecht tauschen mussten (der GEA berichtete), am Mittwochabend ins ehrwürdige, 100 Jahre alte Donaustadion. Dort treffen die Schützlinge von Trainer Albert Lennerth auf den Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

- Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen beiden Vereinen?

Tatsächlich gibt es die. Beide Vereine sind in der vergangenen Runde abgestiegen und beide Clubs sind sehr, sehr schleppend in die neue Saison gestartet. Die Pfullinger warten nach den ersten vier Landesliga-Spielen auf einen Sieg. Obwohl man bereits gegen drei Aufsteiger antreten musste, hat der VfL erst zwei Punkte eingesammelt und liegt damit auf dem 14. Rang. Auch wenn keiner der VfL-Verantwortlichen nach dem großen Kader-Umbruch im Sommer das Wort Aufstieg in den Mund nahm, ist das definitiv ein enttäuschender Saisonstart.

Die Ulmer haben nach vier Spielen zwar einen Zähler mehr auf dem Konto stehen, liegen damit aber auf dem drittletzten Tabellenplatz. Was macht das mit der Stimmung rund um den Traditionsclub mit seiner bewegten Vergangenheit (drei Insolvenzen)? »Die Stimmung befindet sich aktuell an einem Kipp-Punkt. Die Fans haben nach der Niederlage am Sonntag gegen Waldhof Mannheim erstmals lautstark ihren Unmut geäußert. Es herrscht zu Saisonbeginn schon ein gewisser Druck. Sorgen bereitet nicht unbedingt nur ausschließlich die bisherige Punkteausbeute, sondern eher der Eindruck, den die Mannschaft zuletzt hinterlassen hat«, berichtet Nadine Vogt, Sportreporterin der Südwest Presse und SSV-Ulm-Expertin, dem GEA.

- Will der VfL dieses Highlight-Spiel einfach nur genießen oder doch vielleicht mehr?

»Wir fahren nach Ulm, um uns als Verein zunächst einmal richtig schön und ordentlich zu präsentieren. Aber auch um das ganze Drumherum einfach mal zu genießen. Wir bewegen uns schließlich in einer komplett anderen Welt bezüglich des Stadions und der Professionalität«, sagte VfL-Sportvorstand Jan Herrmann. Aber man sei schließlich Sportler, deshalb wolle man, »wie auch immer«, Nadelstiche setzen. Es gebe immer eine Chance im Fußball, auch wenn es nur eine kleine sei. »Ich freue mich riesig, das wird ein absolutes Highlight«, ergänzt der 34-Jährige. Auch Pfullingens Verteidiger Sven Packert fiebert der Partie entgegen. »Das ist ein Erlebnis, das wir alle genießen wollen. Und wer weiß«, sagt der VfL-Kapitän mit einem Augenzwinkern, »im Pokal ist ja alles möglich. Unseren Sieg gegen den SSV Reutlingen hatte auch niemand erwartet.«

- Wie geht VfL-Trainer Albert Lennerth die Partie an?

»Es ist ein Lernspiel für uns. Die Erfahrung gegen eine Mannschaft zu machen, bei der für die Spieler das Hobby der Beruf ist«, sagt Lennerth. Der A-Lizenz-Inhaber betont, dass man von der aggressiven Spielweise auch im Duell gegen den Drittligisten nicht abkehren werde. Vor allem aber sei die Pokalpartie das Vorbereitungsspiel für das Landesliga-Spiel am Samstag gegen den SV Zimmern. »Die Landesliga ist der wichtigste Wettbewerb für uns. Das hat für uns die allerhöchste Priorität«, stellt der Trainer klar und ergänzt abschließend: »Wir werden auch ein paar Dinge verändern.« Welche das sind, wollte der 52-Jährige aber nicht verraten. Lennerth weiß aber ganz genau, was er tut. Schließlich hat er den kommenden Gegner und großen Favoriten in mehreren Begegnungen aus der Ferne genau beobachtet.

- Wie viele Fans kommen aus Pfullingen mit?

Der VfL fährt mit zwei Reisebussen ins 80 Kilometer entfernte Ulm. In einem sitzt die Mannschaft, im anderen befinden sich die Fans. Da es bereits um kurz vor 16 Uhr losgeht, werden einige Pfullinger Anhänger, die noch arbeiten, privat ins Donaustadion fahren. »Stand Dienstag haben wir 200 Karten in unserem zugewiesenen Block F1 verkauft. Wir rechnen aber noch mit einigen Personen, die über die Abendkasse ihr Ticket holen. Schön wäre es, wenn 250 bis 300 Pfullinger Sympathisanten da wären«, erklärt Sportvorstand Herrmann. Wie viele Zuschauer insgesamt zum Achtelfinal-Duell kommen werden? »Am Dienstag lagen wir bei knapp 1.100 verkauften Karten. Wir schätzen, dass rund 1.500 Leute ins Donaustadion kommen werden«, sagt Ulms Pressesprecher und Geschäftsstellenleiter Max Rieck auf GEA-Nachfrage. (GEA)