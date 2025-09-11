Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Rottenburg feiert in der Verbandsliga seinen dritten Sieg in Folge

Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck
ESSLINGEN. Der 3:1-Sieg beim Tabellenletzten FC Esslingen ist der dritte Sieg in Folge für den Fußball-Verbandsligisten FC Rottenburg. Nach starkem Beginn konterten die Esslinger die Rottenburger zur Führung aus. »Nach zehn Minuten haben wir uns gefangen«, so Rottenburgs Co-Spielertrainer René Hirschka. Folgerichtig glichen die Rottenburger nach schöner Kombination durch Lukas Behr aus und trafen durch Nick Heberle nach Ecke zur Führung. Leon Villnio setzte dann nach einem krassen Fehlpass von Esslingens Keeper Paul Ulmer den Schlusspunkt. Rottenburg rückt damit auf Platz sieben vor. (pas)