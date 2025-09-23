Reutlinger U19 wartet weiter auf ersten Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Spiele, nur zwei Punkte, Platz acht – die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen kommen in der Oberliga Baden-Württemberg nicht auf Touren. »Das ist frustrierend, weil die Qualität da ist, wir es aber nicht auf die Reihe kriegen«, klagte Trainer Maik Stingel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim TuS Ergenzingen. In einem chancenarmen Spiel leistete sich der SSV viele Ballverluste. Nach einer gelb-roten Karte für Kjell Otterbach in der 45. Minute sei sein Team im zweiten Durchgang »gefühlt mit zehn Mann besser gewesen als vorher mit elf Spielern«, so Stingel. Ergenzingen habe »mit Mann und Maus verteidigt« und auf Konterchancen gelauert. Das Reutlinger Anschlusstor durch Elyasa Isik in der 84. Minute kam zu spät, um noch die Wende einzuleiten.

Perfekter Start für Pfullinger U 19

Einen perfekten Saisonstart feierten die A-Junioren des VfL Pfullingen in der Verbandsstaffel. Das Team von Neu-Trainer Benjamin Ponath setzte sich mit 4:1 gegen den VfB Friedrichshafen durch. Alle Treffer des Spiels fielen in Halbzeit zwei. Auch die B-Junioren der Echazstädter starteten mit einem neuen Coach an der Seitenlinie in die neue Verbandsstaffel-Spielzeit. Der Unterschied zur U 19? Die Mannschaft von Trainer Marcell Schubmann erlebte allerdings einen Tag zum Vergessen und unterlag beim FC Esslingen mit 1:6 (1:2). (kre/ott)