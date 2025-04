Reutlinger Stingel-Team in Spiellaune

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen legten in der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde Liga B) einmal mehr einen starken Auftritt hin. Das Team von Trainer Maik Stingel bezwang den FC Augsburg mit 2:1 (1:0) und präsentierte sich dabei vor 250 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion in Spiellaune. »Das war eine Super-Leistung der Jungs, wir hätten sogar viel höher gewinnen können«, berichtete Stingel.

Nach Vorarbeit von Manuel Walz steuerte Elia Reichardt alleine in Richtung Augsburger Gehäuse, ehe er grob gefoult und dann auch verletzt vom Platz musste. »Das war rot-verdächtig«, so Stingel. Noah-Elias Maurer (11. Minute) verwandelte den Strafstoß zum 1:0 – es war sein drittes Elfmetertor in der DFB-Nachwuchsliga. Danach wurde ein SSV-Tor aberkannt und Jamie-Noah Demir hatte mit einem Pfostentreffer Pech. In der 55. Minute traf Demir dann zum 2:0. (kre)