Reutlinger A-Liga: Packt Degerschlacht im siebten Anlauf den Aufstieg?

REUTLINGEN-DEGERSCHLACHT. Nach einem spielfreien Wochenende am Auftaktspieltag startet der SV Degerschlacht am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TSV Mähringen (15 Uhr) in die neue Saison der Reutlinger A-Liga. Es stellt sich die Frage: Klappt es in dieser Spielzeit mit dem Bezirksliga-Aufstieg?

GEA: Jahr für Jahr gilt der SV Degerschlacht in der Reutlinger A-Liga als Mitfavorit auf den Aufstieg. Wieso ist dieser bislang noch nicht gelungen?

Heiko Lichtenberger: Zumindest werden wir von der Konkurrenz immer wieder in diese Rolle geredet (schmunzelt). Für den Aufstieg müssen ganz viele Faktoren passen. Du musst verletzungsfrei bleiben, hin und wieder auch Glück haben und immer alle Spieler an Bord haben. Das war bei uns oftmals nicht der Fall. Wir hatten schon auch immer wieder mit Pech zu kämpfen. Es war jetzt schon ein paar Mal der Fall, dass wir eigentlich schon mit einem halben Bein aufgestiegen waren.

Wir wurden vor zwei Jahren Zweiter, damals gab es aber keine Aufstiegsrelegation. Während Corona lagen wir auch mal ganz klar auf Aufstiegskurs, dann wurde die Runde aber abgebrochen. Wir haben die Qualität dafür, bisher hat es allerdings immer wieder an diesen Kleinigkeiten gelegen. Leider haben sich auch am Mittwoch im Bezirkspokal jetzt wieder zwei Spieler womöglich schwerer verletzt. Ich weiß echt nicht, woran das liegt.

Was ist in diesem Jahr anders bei euch? Ihr habt erstaunlich viele Spieler dazugeholt.

Lichtenberger: Ja, wir wollten den Kader bewusst in der Spitze und Breite verstärken. Die meisten Vereine haben drei, vier echte Führungsspieler. Die hatten wir nicht, weil uns genau diese Spieler über die vergangenen Jahren studienbedingt verlassen haben. Diese Abgänge zu kompensieren, ist nicht möglich. Vor allem ohne Geld. Wir bezahlen immer noch keinen Euro. Dieses Jahr haben wir es geschafft, dass wir nochmal einige richtig gute Spieler dazubekommen haben. Gerade Marcel Schreyer, Simon Schmidt, Manuel Marjakaj und Ilias Dimou sind vier richtige Unterschiedsspieler.

Sie gehen nun bereits in ihre achte Saison als Trainer bei den Aktiven. Rechnet man ihre Zeit als Jugendcoach des als Golden bezeichneten 99er-Jahrgangs dazu, sind es schon über 20 Jahre. Hören Sie erst auf, wenn Sie mit dem SVD in die Bezirksliga aufsteigen?

Lichtenberger: Kurz vorweg: Leider sind die ganzen 99er nur am Anfang zusammen auf dem Platz gestanden. Nach Corona sind uns dann wie gesagt fünf, sechs dieser Leistungsträger aufgrund des Studiums weggebrochen. Nun zur eigentlichen Frage: Ich höre erst dann auf, wenn ich das Gefühl habe, dass die Nachfolge super geregelt ist und wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Jungs nicht mehr erreiche.

Das ist momentan offensichtlich noch nicht der Fall (schmunzelt). Was ist das Ziel für dieses Jahr?

Lichtenberger: Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Das würden wahrscheinlich zehn andere Trainer auch sagen (lacht). Aber ohne jetzt tiefzustapeln: Ich sehe uns wirklich nicht in der Favoritenrolle. Da haben andere Vereine nochmals mehr Möglichkeiten als wir. Zum Beispiel der TSV Eningen, TSV Sondelfingen oder auch Anadolu Reutlingen. Ich sehe uns eher in der Jägerrolle. (GEA)