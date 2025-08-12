Pokal-Derby: VfL Pfullingen und SSV Reutlingen auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Es ist ein Pokal-Derby, bei dem sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die schlecht aus den Startlöchern kamen. Am Mittwoch (19 Uhr) erwartet in der dritten Runde im Pokal-Wettbewerb des Württembergischen Fußballverbands (WFV) der Landesligist VfL Pfullingen den in der Punkterunde zwei Klassen höher angesiedelten SSV Reutlingen. Die Echazstädter verloren am Sonntag ihr erstes Punktspiel beim SSC Tübingen mit 0:3, während der SSV im baden-württembergischen Oberhaus in den beiden ersten Begegnungen lediglich ein Pünktchen einheimste.

Während beide Teams in der Punkterunde noch kein Erfolgserlebnis hatten, wurden im Cup-Wettbewerb Siege eingefahren. Der VfL hatte in der ersten Runde ein Freilos und bezwang dann den Liga-Rivalen SV Seedorf mit 2:0. Interessant: Der SSV gab auch in der ersten Runde seine Visitenkarte in Pfullingen ab und gewann gegen die Zweite des VfL mit 5:1. Damals kamen 700 Zuschauer. An diesem Mittwoch dürften es noch mehr sein. Im zweiten Pokal-Durchgang siegten die Reutlinger beim Landesligisten SV Zimmern mit 4:1.

Zehn Spieler kehren aus dem Urlaub zurück

Nach der Niederlage beim SSC am Sonntag berichtete Pfullingens Trainer Albert Lennerth von 13 Urlaubern in seinem 25-Mann-Kader. »Am Montag kehrten zehn Spieler aus ihrem Urlaub zurück.« Der Coach hat somit mehr Optionen, gibt aber zu bedenken, dass diesen Akteuren »der Rhythmus fehlt«. Bitter: Benny Riehle zog sich im ersten Training eine Bänderdehnung zu und dürfte einige Wochen ausfallen.

Lennerth hat den Auftritt seiner Schützlinge in Tübingen analysiert. Sein Fazit: »Da waren sehr viele gute Dinge dabei, wir haben aber nicht konsequent genug verteidigt.« Die Pokal-Begegnung gegen seinen Ex-Club SSV Reutlingen bezeichnet er als »Lernspiel«. Bei den Nullfünfern habe »ein Spieler mehr Erfahrung als mein ganzes Team«.

Der Mann für alle Fälle beim SSV Reutlingen: Der defensive Mittelfeldspieler Yannick Toth (am Ball), der zuletzt als Innenverteidiger in die Bresche sprang. Foto: Joachim Baur Der Mann für alle Fälle beim SSV Reutlingen: Der defensive Mittelfeldspieler Yannick Toth (am Ball), der zuletzt als Innenverteidiger in die Bresche sprang. Foto: Joachim Baur

»Bei uns ist es derzeit sehr holprig«, ist Reutlingens Trainer Alexander Strehmel mit den ersten beiden Auftritten in der Oberliga nicht zufrieden. Das 1:1 am vergangenen Samstag bei Türkspor Neckarsulm habe »weh getan und sich wie eine Niederlage angefühlt«. Was ihn zusätzlich ärgerte: Der Elfmeter, der zum Neckarsulmer Ausgleichstor führte, sei eine Fehlentscheidung gewesen, wie das Studium der Videoaufnahmen gezeigt habe.

Einsatz von Gorgoglione fraglich

Strehmel vermisst bei seinem Team in diesen Wochen »die Hingabe, da müssen wir wieder hinkommen«. Er werde »ein bisschen rotieren«, kündigt der Ex-Profi einige Umstellungen an. Ob Riccardo Gorgoglione, der seine Farben in Neckarsulm mit einem für ihn eher untypischen Kopfballtreffer in Führung brachte, mitmischen kann, steht noch nicht fest. Der Routinier musste am Samstag zur Pause wegen Kreislaufproblemen raus. Innenverteidiger Sladan Puseljic, der nach seiner Roten Karte im Oberliga-Auftaktspiel in Villingen (3:4) für zwei Punktspiele gesperrt wurde, dürfte im Pokal auflaufen, fällt aber wegen einer Zerrung aus.

Mit Oskar Prokopchuk hat sich ein Spieler vom SSV verabschiedet. Der vor Saisonbeginn vom Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II gekommene Stürmer ist in seine Heimat zurückgekehrt, wo er sich um seine kranke Mutter kümmert. »Das muss man akzeptieren«, betont Strehmel. (GEA)