Patrick Weiland: Der Pfullinger Rekordmann ist zurück aus der Fußball-Rente

PFULLINGEN. »Ich beneide jeden, der im hohen Alter noch auf einem ordentlichen Niveau in der Bezirks- oder Kreisliga A kicken kann«, sagt Patrick Weiland und schmunzelt. Er selbst kann davon nur träumen. Jahrelang hat der Angreifer im Trikot des VfL Pfullingen Angst und Schrecken in den gegnerischen Strafräumen verbreitet. Er ist der einzige Spieler in der Geschichte der Echazstädter, der von der B- bis zur Verbandsliga in jeder Spielklasse ein Pflichtspieltor für den VfL erzielt hat. Zweistellig traf der heute 36-Jährige eigentlich immer. Meistens drehte es sich nur um die Frage, ob eine 2 oder 3 am Saisonende vorne steht.

Seit 2019 wurde es aber still um ihn. Vor sechs Jahren beendete Weiland seine Laufbahn. »Der Schmerz hat mir komplett den Spaß am Fußball genommen«, begründet die Pfullinger Fußball-Legende im GEA-Gespräch seine damalige Entscheidung, bereits frühzeitig die Kickstiefel an den Nagel zu hängen. Insbesondere Probleme mit der Hüfte machten ihm schwer zu schaffen. »Bereits mit 21 war ich damals beim Arzt, der zu mir meinte: Junge du bist 21. Ich bin 60 und schau mal, wie ich mich bewegen kann«, sagt er und lacht.

Spontane Entscheidung

Weiland kämpfte sich trotzdem noch einige Jahre durch, traf sogar immer wieder für die Erste und machte dann doch irgendwann Schluss mit seiner Lieblingsbeschäftigung. Die Schmerzen »am Montagmorgen beim Socken anziehen« waren es nicht wert. Kurz darauf übernahm er mit seinem guten Freund Jan Herrmann (Sportvorstand des VfL) die Zweite und fungiert nach dem Rücktritt des Trainerduos weiterhin als Spielleiter der U 23. Zusätzlich ist der 36-Jährige noch als Schiedsrichter in der Region unterwegs. Vor zwei Wochen überschlugen sich dann jedoch die Ereignisse, als Weiland wie Phönix aus der Asche hervorstieg.

»Eigentlich habe ich mich auf einen Super-Sonntag gefreut«, berichtet der ehemalige Goalgetter. Bedeutet: Erst der A-Jugend, dann der Dritte und schließlich der Zweiten zuschauen. »Als um 11 Uhr Benni Fenzel (Co-Trainer der Dritten, Anm. d. Red.) kopfschüttelnd auf den Sportplatz kam, wurde daraus eine spontane Geschichte. Er hatte kurzfristig krankheitsbedingt drei Absagen bekommen. Das war mir so arg, sodass ich mich bereit erklärt habe, auf die Bank zu setzen«, erzählt Weiland weiter und erinnert sich: »Ich habe schon immer gesagt: Wenn es je mal richtig brennen sollte und es einen Notfall gibt, dann helfe ich schon noch aus.«

Spielleiter bei der Pfullinger U 23: Patrick Weiland. Foto: Eibner-Pressefoto Spielleiter bei der Pfullinger U 23: Patrick Weiland. Foto: Eibner-Pressefoto

Gesagt. Getan. Beim 3:0 des VfL II gegen Hellas Reutlingen feierte er die Rückkehr in den Kreisligafußball. Bereits nach sieben Minuten wurde der Routinier, der sich nicht einmal mehr bei der AH die Schuhe schnürt, eingewechselt. Vier Minuten nach der Halbzeitpause traf er zum 2:0. Am vergangenen Wochenende im Duell gegen den SV Walddorf II lief es für Weiland noch besser. Erneut netzte der Angreifer wie zu besten Zeiten und legte beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft sogar noch einen Treffer auf. Da auch der 36-Jährige die klare Devise vertritt, wonach Eigenlob stinkt, stellt der Teamplayer etwas anderes als die eigene Leistung an erste Stelle: »Wir haben aus diesen zwei wichtigen Spielen sechs Punkte geholt. Das ist das, was zählt.«

Tatsächlich feierte die Pfullinger Dritte zuletzt zwei extrem wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt. Auch dank Weiland, der davon spricht, dass seine innere Motivation jetzt natürlich schon angefixt sei. Sehen die gegnerischen Verteidiger jetzt ein dauerhaftes Comeback des einstigen Pfullinger »Tor-Bombers«? »Es hat funktioniert und richtig Bock gemacht, aber ich werde jetzt nicht wieder plötzlich in den Fußball richtig einsteigen«, stellt der Angreifer klar. Das Herz sagt zwar Ja, der Kopf entgegnet aber mit einem Nein. (GEA)