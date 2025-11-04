NTRT-Hallencup: Der Reutlinger Stadtpokal kehrt zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Januar 2023 jubelte der SV Croatia Reutlingen beim Reutlinger Stadtpokal in der Rommelsbacher BZN-Halle am Lautesten. Der Fußball-Landesligist verteidigte bei der zweiten Auflage des den Titel erfolgreich. Die Kicker vom Dietweg hatten das Turnier als Veranstalter organisiert. Schon damals sagte Club-Präsident Nikola Solic: »Das ist kein Turnier des SV Croatia. Wir wollen, dass das Turnier Tradition wird und ein Pflichttermin für viele Vereine in der Region darstellt. Dafür brauchen wir aber die anderen Clubs.«

Das hat offenbar zunächst nicht geklappt. Es wurde still um den Budenzauber in Reutlingen. Zwei Männer wollen das jetzt ändern. Ihre Namen: Heiko Grobis und Anto Ilic. »Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr über das Turnier in Trochtelfingen unterhalten. Da haben wir gedacht: Wie wäre es wieder mit einem eigenen Hallenturnier in Reutlingen?«, berichtet Grobis.

Das Teilnehmerfeld Im Hauptfeld mit dabei sind: SV Croatia Reutlingen, VfL Pfullingen, 1.FC Frickenhausen, BSV 07 Schwenningen, Croatia Stuttgart, SG Reutlingen, SGM Dettingen/Glems, SSC Tübingen, SSV Reutlingen 05 U 19, SV 03 Tübingen, TSV Bernhausen, TSV Ofterdingen, VfL Nagold plus die besten Vier des Quali-Turniers. Aktuell sind noch drei Plätze noch frei. Für das Quali-Turnier haben gemeldet: SV Croatia Reutlingen II, Fastline FC Köngen, FC Reutlingen, SG Reutlingen II, SGM Mössingen/Belsen II, SGM Steinhilben/Trochtelfingen, SSV Reutlingen 05 U18, TB Neckarhausen, TSG Reutlingen, TSG Tübingen U19, TSV Altdorf, TSV Altenburg, TSV Bernhausen II, TSV Eningen, TSV Mähringen I, TSV Mähringen II, TSV Sondelfingen, TuS Metzingen, VfB Bodelshausen, Wernauer Spfr, Young Boys Reutlingen II, Young Boys Reutlingen U19, Zrinski Waiblingen. Derzeit ist noch ein Platz frei. (GEA)

Der 35-Jährige ist Gründer und Betreiber von NTRT-Fußballreport, einer Online- und Social Media-Plattform mit Berichterstattung über den Lokalfußball im Raum Nürtingen, Kirchheim unter Teck, Reutlingen, Metzingen und der Schwäbischen Alb. Er und Ilic, der inzwischen Trainer bei der zweiten Mannschaft von Croatia ist, kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim SV Ohmenhausen. Aus »unserem Geschwätz vor einem Jahr«, wie Ilic augenzwinkernd sagt, wird nun am 13. und 14. Dezember in der Storlach-Halle Realität. Mit anderen Worten: Der 1. NTRT-Hallencup steht vor der Tür.

Der Plan, das betont Grobis mit Nachdruck, ist folgender: »Wir wollen gemeinsam mit dem SV Croatia Reutlingen den regionalen Fußball in und um Reutlingen aufblühen lassen und dieses Event langfristig zu einer festen Größe im Kalender etablieren. Außerdem wollen wir die Vereine aus der Region enger miteinander verbinden.« Sein Mitstreiter Ilic vom SV Croatia sagt: »Das ist sehr, sehr viel Aufwand. Vielleicht veranstalten deshalb auch viele Vereine solche Turniere nicht mehr. Wir machen das aber gerne, weil wir richtig Bock auf Hallenfußball haben.«

Ihre Idee stößt auf viel Zuspruch. Das Teilnehmerfeld (siehe Infobox) kann sich wirklich sehen lassen. Mit dabei sind die Landesligisten VfL Pfullingen, Croatia, SSC Tübingen, VfL Nagold und der BSV 07 Schwenningen. Auch die Bezirksligisten SGM Dettingen/Glems, die SG Reutlingen, SV 03 Tübingen und TSV Ofterdingen geben sich Mitte Dezember die Ehre in der Storlach-Halle. Der NTRT-Hallencup läuft folgendermaßen ab: Am 13. Dezember duellieren sich im Quali-Turnier zunächst sämtliche Mannschaften aus den B- und A-Ligen. Zudem sind einige Jugendteams vertreten. Vier Vereine qualifizieren sich schließlich für das Hauptturnier, das einen Tag später über die Bühne geht.

Auch soziales Engagement spielt eine zentrale Rolle

Doch der sportliche Wettkampf ist nicht alles: Auch soziales Engagement spielt eine zentrale Rolle. »Neben dem Fußball läuft an beiden Tagen eine Spendenaktion. Im Rahmen unseres Debütturniers gehen alle eingegangenen Spenden zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen«, erzählt Grobis. Erst kürzlich hatte der 35-Jährige - gemeinsam mit Wolfgang Poddig vom TSV Mähringen - mit der bemerkenswerten Typisierungsaktion »Kicken gegen Blutkrebs« für Aufsehen gesorgt.

Nun geht es in die heiße Phase. Bereits in fünf Wochen rollt in der Storlach-Halle der Ball. Schon jetzt sind Grobis und Ilic heiß wie Frittenfett auf das neue Event in Reutlingen: »Wir möchten das dauerhaft beibehalten und sind fest davon überzeugt, dass es ein richtig gutes Turnier wird.« (GEA)