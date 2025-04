Niederlagen für VfL-Jugendteams

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die in der Verbandsstaffel angesiedelten Fußball-A-Junioren des VfL Pfullingen unterlagen dem 1. FC Normannia Gmünd 1:5 (0:0), nehmen in der Tabelle aber weiterhin den neunten Platz ein. In der Anfangsphase vergaben die VfL-Schützlinge von Trainer Alex Blehm einige hochkarätige Chancen. Bis zur 65. Minute stand es 0:0, ehe Gmünd innerhalb von neun Minuten drei Tore erzielte. Bei Pfullingen zeigte Torhüter Lino Luzzi eine starke Leistung. Philipp Babij traf zum zwischenzeitlichen 1:4 – es war sein viertes Saisontor. Die B-Junioren des VfL Pfullingen verloren beim SSV Ulm 1846 II 0:2 (0:1). Die an siebter Stelle rangierenden Pfullinger starteten gut in die Partie, ehe die Konzentration nachließ. (GEA)