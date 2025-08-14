Marvin Krüger: Der Mr. VfL Pfullingen wird ins Landesliga-Team befördert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gleich zu Beginn gibt's für Marvin Krüger kein Vorbeikommen an einer klaren Antwort. Die Sache ist ganz einfach: Entweder ... oder? Die Frage lautet: Die Kickstiefel beim VfL Pfullingen jetzt sofort an den Nagel hängen oder zu einem anderen Verein wechseln und stattdessen weiterkicken dürfen? Der 24-Jährige lacht. Überlegen muss er nicht wirklich. »In der jetzigen Phase ganz klar die Schuhe an den Nagel hängen«, antwortet Krüger, bevor er sich noch eine kleine Hintertür offenlässt: »Was im gereiften Alter ist, kann ich aber nicht sagen.« Vorstellbar ist das beim Angreifer allerdings nicht. Das hat auch einen bestimmten Grund.

Auch wenn er es selbst niemals über sich sagen würde: Krüger ist der Mr. VfL Pfullingen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Seit den Bambinis ist er tausendfach den Weg auf den Ahlsbergsportplatz gefahren, um sich das blau-weiße Trikot über den Leib zu schmeißen. Seit kurzem gehört er auch noch zum Vorstandsteam, wo er für den Bereich Technik und Organisation zuständig ist. Er liefert damit den Beweis dafür, dass junge Menschen doch noch für das Ehrenamt zu begeistern sind. In Summe verkörpert Krüger, der vor kurzem erfolgreich die Meisterprüfung im Garten- und Landschaftsbau absolviert hat, die Vereinstreue wie Thomas Müller bei den Bayern. Und wurde nun für seinen Einsatz und Fleiß über die vergangenen Jahre belohnt.

Seine Beförderung ist Ausdruck seiner starken Entwicklung

Pfullingens Landesliga-Coach Albert Lennerth zog das Eigengewächs im Sommer vom U 23-Bezirksligateam, wo er bislang seine Aktivenjahre verbrachte, in die erste Mannschaft hoch. Als eine reine Dankbarkeitsgeste für seine Vereinstreue ist das aber nicht zu verstehen. »Marvin ist fest eingeplant«, betont der A-Lizenz-Inhaber mit Nachdruck und beschreibt ihn als einen Strafraumspieler, der den Ball extrem gut festmachen könne. »Und vor allem weiß er, wo das Tor steht«, betont der Coach. Zusammengerechnet 39 Buden für die »Zwoide« in den letzten beiden Spielzeiten unterstreichen Lennerths Einschätzung eindrucksvoll.

»Ich habe nicht damit gerechnet«, gibt Krüger ehrlich zu. Er wäre auch glücklich gewesen, wenn er weiter mit seinen »Jungs« in der U 23 gespielt hätte. »Aber es hat mich natürlich gefreut, dass sie mich gefragt haben. Als Sportler lässt man sich so eine Chance nicht entgehen. Das muss man auf jeden Fall probieren.« Seine Beförderung in die Erste ist Ausdruck seiner starken Entwicklung. »Er hat sich das durch seine Leistungen verdient«, betont VfL-Sportvorstand Jan Herrmann, der Krüger von 2020 bis 2022 trainierte. »Marvin hat in den letzten beiden Jahren unter Coach Benni Hübner einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht. Sowohl auf der Führungsebene als Kapitän als auch im sportlichen Bereich. Er hat mittlerweile eine gewisse Ruhe, die ihm am Anfang noch gefehlt hat«, erklärt der 35-Jährige. Auch Herrmann stellt klar: »Marvin ist definitiv kein Kaderfüller. Mit seiner Art, wie er Fußball spielt, ist er eine Bereicherung für die Mannschaft.«

Immer einen frechen Spruch auf den Lippen

Das Gleiche gilt übrigens für seine Qualitäten abseits des Platzes. Wer Krüger kennt, der weiß: Dieser Mann hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Manchmal vielleicht sogar zu frech. »Auf den Mund gefallen ist er definitiv nicht«, sagt auch Lennerth und lacht. Der Ur-Pfullinger ist ein echter Charakter. »Ich bin eine sehr direkte Person. Was ich denke, das sage ich auch genau so. Das kommt nicht immer überall gut an. Aber die ehrliche Schiene ist die Schiene, die am Besten läuft.« Trotz seiner fehlenden Erfahrung in der Landes- oder Verbandsliga soll er in der blutjungen Pfullinger Mannschaft (21 Jahre im Schnitt) als Führungsspieler vorangehen. Kurios: Als Jahrgang 2000 ist der Angreifer neben den beiden Verteidigern Sven Packert und Nico Seiz der älteste Akteur im Lennerth-Team. Mit erst 24 Jahren!

Über seinen Herzens- und Heimatverein sagt er: »Wenn du da seit 20 Jahren kickst, bedeutet es einem schon sehr viel. Der ganze Haufen würde einem sehr fehlen, wenn er nicht mehr da wäre. Die siehst du ja schließlich Jahr für Jahr vier Mal die Woche. Es ist wie eine zweite Familie.« Der VfL Pfullingen ohne Marvin Krüger? Das ist irgendwie undenkbar. Jetzt hat er die verdiente Chance bekommen, in der ersten Mannschaft weiter an seiner Geschichte zu schreiben. (GEA)