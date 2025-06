Münsinger Kreisliga A: Neue Aufgabe für Avramidis

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Kreisliga A sind einige Entscheidungen schon in der Vorwoche gefallen. Die TSG Upfingen kehrt als Meister in die Bezirksliga zurück, während sich die SGM Bremelau/Granheim als »Vize« in der Relegation zum Bezirks-Oberhaus beweisen darf.

Der FC Sonnenbühl mischte lange Zeit im Aufstiegsrennen mit und wurde am Ende Dritter. Der scheidende Trainer Sascha Flaig sagte nach dem 1:3-Niederlage am letzten Spieltag in Upfingen: »Natürlich sind wir alle enttäuscht, das Ziel Relegationsplatz nicht erreicht zu haben, dennoch haben wir eine gute Runde gespielt. Das direkte Duell gegen Bremelau hat uns das Genick gebrochen.« Über seine Zukunft und die seines Co-Trainers Savvas Avramidis konnte Flaig indes Auskunft geben: »Savvas und ich hätten gerne zusammen eine neue Aufgabe angenommen, doch leider war dies nicht möglich. Er wird sich als Co-Spielertrainer dem TSV Gomaringen anschließen, während ich noch etwas Passendes für mich finden muss.«

Der Kampf gegen den Abstieg wurde am Ende außer Kraft gesetzt. Die TSG Münsingen bleibt als Letzter drin. Beim Vorletzten SV Würtingen hängt Peter Konietzny ein weiteres Trainer-Jahr dran. »Wir sind froh, dass wir in der Liga bleiben, werden uns für die kommende Saison aber das Ziel stecken, aus eigener Kraft die Klasse zu halten.« (GEA)