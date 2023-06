Leuze schießt den TSV Holzelfingen ins Tal der Tränen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GENKINGEN. Die Überraschung ist perfekt. Vor der stattlichen Kulisse von 1.200 Zuschauern in Genkingen stand nach 120 kräftezehrenden und intensiven Minuten fest: Der TuS Honau schickt den TSV Holzelfingen in die B-Liga und feiert den Aufstieg in die Münsinger Kreisliga A. Das Team des Spielertrainerduos Laurent Kroner und Daniel Gyssler siegte nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 2:0).

Es war ein Derby mit einer besonderen Vorgeschichte. Beide Vereine gingen sechs Jahre lang als Spielgemeinschaft auf Punktejagd. Bis sich der TSV Holzelfingen im Sommer 2021 dazu entschloss, wieder seinen eigenen, unabhängigen Weg zu gehen. Das Startrecht für die Münsinger A-Liga überließ der TuS Honau damals dem Rivalen aus freien Stücken. Nun hat Honau den Spieß gedreht.

»Das ist schon extrem verrückt«, betonte Honaus Spielercoach Gyssler nach dem geglückten Aufstieg. Mittelfeldspieler Christopher Leuze hatte wenige Augenblicke zuvor in der Verlängerung den goldenen Siegtreffer erzielt (108. Minute). Ausgerechnet Leuze muss an dieser Stelle erwähnt werden.

Mit seinen 38 Jahren zählt Leuze, der seine gesamte Karriere beim VfL Pfullinger in der Verbands- und Landesliga verbrachte, dort auch viele Jahre lang Kapitän war, seine Schuhe aber bereits 2018 an den Nagel hängte und erst diese Saison sein Comeback auf dem Fußballplatz gab, zu den ältesten Spielern im Bezirk.

»Ich weiß wirklich nicht, wo ich diesen Sprint noch hergezogen habe«

Was ihn nicht daran hinderte, spät in der Verlängerung mit der puren Willenskraft seinen Gegenspieler, nach verunglücktem Rückpass, mit einem Wahnsinns-Sprint zu überlaufen und souverän ins lange Eck abzuschließen. »Ich weiß wirklich nicht, wo ich diesen Sprint noch hergezogen habe«, berichtete der Siegtorschütze. Leuze war der Mann des Tages, doch Spieler der Partie war Teamkollege Timo Hildenbrand, der mit einem Doppelpack binnen einer Minute in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Tor zur Münsinger A-Liga weit aufgestoßen hatte.

Niedergeschlagene Verlierer: Der TSV Holzelfingen um Kapitän Luca Mayer.

Auch sonst war der junge Stürmer, Jahrgang 2003, der mit Abstand beste Akteur. Mit seinem schnellen Antritt und seinen Qualitäten im Dribbling bereitete er der Holzelfinger Abwehr über die gesamte Spieldauer große Kopfschmerzen. »Das bekommst du eigentlich nie wieder. Relegation vor einer solchen Kulisse und dann auch noch ausgerechnet diese Paarung. Unglaublich, das fühlt sich brutal geil an«, sagte Hildenbrand.

Leuze verlässt TuS Honau

Ihn zieht es zur neuen Saison zum FC Engstingen. Den TuS Honau ebenfalls verlassen wird Siegtorschütze Leuze, der sich der neu gegründeten dritten Mannschaft des VfL Pfullingen anschließt. Neu orientieren muss sich der Aufsteiger auch auf der Trainerposition. Spielercoach Laurent Kroner kehrt nach Engstingen zurück. Gyssler will fußballtechnisch künftig kürzertreten und gibt sein Traineramt ebenfalls ab. Der TuS Honau steht nach dem größten Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte vor einem großen Umbruch im Sommer.

Große Trauer, Enttäuschung und Leere hingegen auf der anderen Seite. Kollektiv sackten die Holzelfinger mit dem Schlusspfiff auf den Boden. TSV-Trainer Sven Bahnmüller rang nach der Partie emotional nach Worten. »Es tut einfach nur weh. Auch weil es so unnötig war. Wir haben das Spiel selber entschieden. Mit den zwei schnellen Gegentoren vor der Pause, die wir niemals kassieren dürfen und dem individuellen Fehler in der Verlängerung«, sagte der Holzelfinger Kommandogeber, der mit dem Club – wie übrigens der gesamte Kader – in die B-Liga geht. Dabei hatte Doppelpacker Marvin Bechtloff das Momentum, per Freistoß zum 2:2 in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, doch eigentlich auf die Holzelfinger Seite gezogen. Bahnmüller richtete den Blick wieder nach vorne: »Ich war schon immer ein Kämpfertyp. Für uns geht es jetzt einen Schritt zurück. Dann gehen wir halt wieder zwei nach vorne.« (GEA)