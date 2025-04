Landesliga: Rottenburgs Siegesserie reißt gegen Croatia Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Es war klar, dass es hitzig wird gegen Croatia. Die Reutlinger haben gut dagegen gehalten und wir können mit dem Punkt leben«, betonte Rottenburgs Trainer Marc Mutschler. Im Bezirks-Derby der Fußball-Landesliga trennten sich der SV Croatia Reutlingen und Spitzenreiter FC Rottenburg 2:2 (0:1)-Unentschieden. Damit ist die Serie der Rottenburger nach sieben Siegen in Folge gerissen, der FCR hat jedoch immer noch komfortable sechs Punkte Vorsprung auf das Verfolger-Duo VfL Nagold/SG Empfingen.

Direkter Freistoß in den Winkel

Zu Beginn der Partie setzte Croatia die Rottenburger früh unter Druck. In den ersten Minuten konnte sich die Heimelf mehr Spielanteile sichern, doch nach und nach fand der FC Rottenburg besser ins Spiel. In der 16. Minute bekam der Gast einen Freistoß, den Leon Oeschger direkt in den rechten Winkel verwandelte. Nach zwei weiteren Torchancen des FC Rottenburg ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Croatia startete stark in die zweite Hälfte und erzielte durch Dennis Pascolo den Ausgleich (55. Minute). Das Spiel verlief weiter spannend und beide Teams waren auf Augenhöhe. Durch einen Eckstoß (68.) erzielten die Gäste durch Lukas Behr per Kopfball den erneuten Führungstreffer. Das Spiel wurde zunehmend hitziger und in der 81. Minute traf Mert Noah Asma zum 2:2 für Croatia. Beide Teams erspielten sich in den letzten Minuten der Partie Möglichkeiten zur Führung. Es blieb jedoch beim 2:2. (GEA)