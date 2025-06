Landesliga-Relegation: Genkingen trotz 1:4-Niederlage gegen Freudenstadt stolz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schon vor der Partie war klar, der TSV Genkingen feiert eine überragende Fußball-Saison. Eine Saison, die nun nach der 1:4 (0:1)-Niederlage gegen die Spvgg Freudenstadt im Aufstiegsspiel um die Landesliga endet. Wie gut sich aber diese Mannschaft, die als Aufsteiger in die Bezirksligasaison startete, entwickelt hat, zeigte sich auch gegen Freudenstadt. Über weite Strecken der Partie dominierte die Elf von Coach Marko Knoll, einzig die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig.

»Ärgerlich. Wir waren absolut in der Partie. Die Jungs sind sehr gut eingestellt gewesen und waren von Beginn an fokussiert«, resümierte Abteilungsleiter Sven Saur. In der Tat, mit den ersten Gelegenheiten hätte die Genkinger in Führung gehen können. Dominik Früh aber schoss am Tor vorbei, Patrick Deh köpfte an die Latte. Kurz vor der Halbzeit und nach Wiederanpfiff schlugen die Freudenstädter dann zurück: Zwei Mal durch Ümit-Kaan Celikkol. Und nur fünf Minuten später in der 52. Dogukan traf Süzgec zum 3:0. Genkingen fand den Weg zurück und stellte auf 1:3 durch Kevin Grauer, blieb ansonsten aber glücklos.

Stolz auf die Leistung

»Wir können brutal stolz auf diese Saison sein. Die Jungs haben Momente für die Ewigkeit kreiert«, lobte Saur und ergänzte: »Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber das Ergebnis ist letztlich zweitrangig. Wir sind ein kleiner Dorfverein, den wir überragend repräsentiert haben.« (GEA)