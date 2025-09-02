Länderspiel-Feeling kommt ins Reutlinger Kreuzeiche-Stadion

Ein Länderspiel der U20-Mannschaften von Deutschland und Italien gab es bereits im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Schmankerl an der Kreuzeiche. Am Dienstag, 9. September (18.30 Uhr), ist der SSV Reutlingen Gastgeber des U 20-Länderspiels Deutschland gegen Italien. Mit dieser Partie findet das Jubiläumsjahr »120 Jahre SSV« seinen Abschluss.

»Wir haben unser Ziel erreicht: In unserem 120. Jahr des Bestehens die Kreuzeiche zu einem lebendigen Treffpunkt für Fußball und Gemeinschaft zu machen«, erklärt der SSV-Vorsitzende Sascha Schneider. Die große Resonanz bei den bisherigen Veranstaltungen habe »gezeigt, dass der SSV lebt. Dass nun auch noch ein U 20-Länderspiel hier ausgetragen wird, erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit«. Im Jubiläumsjahr haben die Nullfünfer schon einige Veranstaltungen abgewickelt. Ende Mai gab es ein Jugendturnier mit internationaler Beteiligung und das Kinderfest. Anfang Juli folgte das Turnier mit dem 1. FC Kaiserslautern, dem FC St. Gallen und dem SSV Reutlingen. Ebenfalls im Juli präsentierte sich der VfB Stuttgart an der Kreuzeiche. Der Bundesligist absolvierte ein Testspiel gegen Celta Vigo.

»Wir sind sehr dankbar und stolz, dass der DFB unserer Bewerbung entsprochen hat«

Seit 2022 verantwortlich für die U 20-Nationalmannschaft: Hannes Wolf. Der 44-Jährige trainierte früher unter anderem den VfB Stuttgart. Foto: Groothuis/Witters Seit 2022 verantwortlich für die U 20-Nationalmannschaft: Hannes Wolf. Der 44-Jährige trainierte früher unter anderem den VfB Stuttgart. Foto: Groothuis/Witters

Das deutsche U 20-Team um Trainer Hannes Wolf wird insgesamt neun Tage in Reutlingen bleiben und mehrfach öffentlich auf den Rasenplätzen an der Kreuzeiche trainieren.

»Wir sind sehr dankbar und stolz, dass der DFB unserer Bewerbung entsprochen hat. Ein U 20-Länderspiel in Reutlingen ist nicht selbstverständlich. Es zeigt, dass die Kreuzeiche geschätzt wird – traditionsreich, aber auch modern genug, um internationale Spiele austragen zu können«, sagt Sportvorstand Christian Grießer. »Ein solches Länderspiel nach Reutlingen zu holen, ist für uns etwas ganz Besonderes – und zugleich ein starkes Signal für den Fußball in unserer Stadt«, ergänzt SSV-Vorstandsmitglied Joe Yebio.

Trainer Wolf stand von September 2016 bis Januar 2018 beim VfB Stuttgart auf der Kommandobrücke. Er führte das Team in der Spielzeit 2016/17 zur Zweitliga-Meisterschaft. Danach arbeitete Wolf beim Hamburger SV, KRC Genk und Bayer Leverkusen. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) übernahm Wolf im Juli 2021 die U 19-Nationalmannschaft. Ein Jahr später stieg er zum U 20-Nationalteam auf. Seit 2023 ist Wolf zudem Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung des DFB.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf online hier, bei der Reutlinger Tourismus Information (Marktplatz 22) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. (kre)