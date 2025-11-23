Kreisliga A: TuS Metzingen rettet Punkt, Spitzenreiter Anadolu patzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum dritten Mal in den letzten fünf Partien patzte der Reutlinger A-Liga-Spitzenreiter Anadolu SV Reutlingen. Beim TSV Eningen setzte es eine 2:5-Niederlage. »Wir hatten zum ersten Mal keinen Druck, Anadolu musste kommen, wir haben im Spielverlauf den immer gleichen Spielaufbau von Anadolu geknackt, analysiert und erfolgreich umgestellt«, fasste Eningens Trainer Miguel da Silva zusammen. Besonders U19-Keeper Lukas Philipp stach bei den Eningern heraus: »Er hat drei, vier super Paraden hingelegt«.

Nach nur einem Sieg in den letzten vier Partien konnte der TSV Sondelfingen im Aufstiegskampf dank eines 4:2-Erfolgs beim VfL Pfullingen III wieder Boden gutmachen. Dabei war Sondelfingens Trainer Philipp Staneker dennoch mit der Leistung seines Teams unzufrieden: »Respekt an die Pfullinger, egal welchen Kader deren Coach Kevin Schmidt hat, sie sind immer kompakt. Wir haben glücklich gewonnen«. Gegen mutige Pfullinger erlangten die Sondelfinger erst nach einem Traumtor von Luke Rohde in der 73. Minute per Schuss aus 25 Metern in den Winkel zum 2:2 die Oberhand.

Bei Erik Grats platzt der Knoten

Dem SV Wannweil gelang mit einem 4:2-Erfolg beim Aufstiegskandidaten SV Degerschlacht ein Überraschungscoup. Wie erwartet überließen die Wannweiler zwar den Degerschlachtern den Ball, waren mit ihren Kontern jedoch deutlich gefährlicher. »Wir haben deren Kurzpassspiel früh unterbunden, haben in der Verteidigung auf Größe gesetzt und somit das Spiel gewonnen. Vor allem unser Doppeltorschütze Umut Ulusoy hat ein überragendes Spiel gemacht«, jubelte Wannweils Trainer Ridvan Kaya.

Zum dritten Mal in Folge gewann der TSV Betzingen sein Spiel ohne Gegentor. Diesmal: Ein 4:0-Heimsieg gegen den SV Walddorf II. Dabei waren die Betzinger in jeder Spielphase spielbestimmend und dominierten tiefstehende Walddorfer. Dreierpacker Erik Grats stach besonders heraus. »Endlich ist der Knoten geplatzt, er hat es sich verdient«, sagte Betzingens Trainer Kevin Jarosik.

Hakan Güney verlässt TSV Mähringen

Einen bittersüßen Punkt erkämpften sich die Young Boys Reutlingen II beim 2:2 gegen die TuS Metzingen. »Dem Spielverlauf nach hätten wir gewinnen müssen. Das Problem war die mangelnde Chancenauswertung in der ersten Hälfte. Aber alles in allem bin ich sehr stolz auf meine Jungs. Sie haben alles diszipliniert umgesetzt«, sagte Young-Boys-Trainer Erol Tatlici. Den Ausgleich kassierten die Reutlinger dann in der 90. Minute, als Telmo Teixeira Rebelo einen langen Ball in einem Gestocher vor dem Young-Boys-Gehäuse einschob.

Eine Klarstellung: Hakay Güney verlässt den TSV Mähringen nicht aufgrund mannschaftsinterner Spannungen, sondern möchte er in Zukunft noch erfolgsorientierter spielen. (GEA)