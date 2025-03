Kreisliga A Reutlingen: Hitziges Derby in Oferdingen, Spitzentrio siegreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Führungstrio in der Reutlinger Fußball-Kreisliga A steuerte am Sonntag auf Siegkurs. Spitzenreiter SV Walddorf setzte sich beim Vorletzten SV Ohmenhausen mit 2:0 durch, musste aber erbitterten Widerstand brechen, ehe der Dreier unter Dach und Fach war. Kai Petruv mit einem Flachschuss aus 18 Metern und Luca Schmid trafen für die Schützlinge von Spielertrainer Sven Pichler. Die Ohmenhäuser, die in der Vorwoche mit einem 3:0-Sieg in Rommelsbach für einen Paukenschlag sorgten, kämpften bis zur letzten Minute um jeden Ball. Aus dem Ohmenhäuser Lager war zu vernehmen, dass der Sieg des SV Walddorf verdient gewesen sei, der SVO aber im Abstiegskampf noch für weitere Überraschungen sorgen will.

Nächsten Sonntag Topspiel in Mähringen

Der Tabellenzweite TSV Mähringen bezwang den SV Rommelsbach mit 4:1. Die Mähringer gingen bereits in der ersten Minute durch Hakan Güney in Führung. »Beim 3:0 zur Pause war das Spiel bereits entschieden. Unser Sieg war hochverdient«, berichtete der spielende Mähringer Abteilungsleiter Orhan Bobic. »Jetzt freuen wir uns auf das Topspiel am nächsten Sonntag gegen Walddorf.« Dabei trifft der torhungrigste Angriff (Mähringen/59 Treffer) auf die beste Defensive (Walddorf/15 Gegentore).

»Wir haben ein enges Spiel erwartet, nachdem Kirchentellinsfurt/Kusterdingen zuletzt in Lustnau mit 8:1 gewann«, berichtete Sickenhausens Spielertrainer Paul Prochiner. Doch der TSV Sickenhausen spielte groß auf und kanzelte die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen mit 6:0 ab. »Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert und hätten sogar noch höher gewinnen können«, meinte Prochiner, der sich selbst zwei Mal in die Torschützenliste eintrug. »Wir wollen oben dranbleiben«, gibt der Coach die Devise für die nächsten Wochen aus.

15. Saisontor von Kaschuba

Der Tabellenvierte SV Degerschlacht kam gegen die dritte Garde des VfL Pfullingen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dominik Kaschuba traf für Degerschlacht - es war sein 15. Saisontor. Damit nimmt er zusammen mit Kotaiba Mawardi (TSV Oferdingen) den zweiten Platz in der Torschützenliste ein. An der Spitze liegt Wolfram Deuscher (Kirchentellinsfurt/Kusterdingen) mit 17 Einschüssen.

»Das war die richtige Reaktion auf unsere unglückliche 2:3-Niederlage gegen Degerschlacht«, jubelte Sondelfingens Trainer Philipp Staneker nach dem 4:0-Erfolg beim TSV Betzingen. Die Betzinger hätten in der ersten Halbzeit » gut dagegen gehalten. Es war ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten«, so Staneker. Betzingen hatte mit einem Kopfball an den Pfosten Pech und vergab zudem einen Strafstoß - Manuell Marjakaj scheiterte an Sondelfingens Keeper Benedikt Mundry. »In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dominiert und zu Recht drei weitere Tore gemacht«, sagte Staneker.

Lustnau II trifft in der ersten Minute

Das Kellerduell zwischen der SGM Dettingen/Glems II und dem TSV Lustnau II endete 1:1. »In der ersten Halbzeit war Lustnau stärker und ging bereits in der ersten Minute in Führung. Im zweiten Durchgang waren wir besser«, meinte Dettingens Interimstrainer Patrick Hug.

»Das war ein hitziges Derby«, sagte Matthias Kunst, der beim TSV Oferdingen zusammen mit Andreas Hintke ein Trainer-Duo bildet, nach dem 1:1 gegen den FC Mittelstadt. Den Oferdingern gelang in doppelter Unterzahl (einmal Rot, einmal Gelb-Rot) in der 80. Minute durch Jannik Fischer noch der Ausgleichstreffer. »Wir hatten mehr vom Spiel, haben aber unsere Chancen nicht verwertet«, so Kunst. Die Young Boys Reutlingen II verloren das Stadt-Derby gegen den Anadolu SV Reutlingen mit 1:2. Muhammed-Ali Özbikar erzielte für Anadolu zwei Minuten vor Spielende das Siegtor. (GEA)