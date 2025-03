Kreisliga A Münsingen: SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten beweist Moral

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A trennten sich in einem Nachholspiel die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten und der TSV Holzelfingen 2:2 (0:2)-Unentschieden. Dabei gingen die Holzelfinger durch ein Freistoßtor von Luca Mayer mit 1:0 in Führung (10. Spielminute), ehe Jerome Schnitzer zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause verkürzte Kevin Waidmann (32.), in Durchgang zwei sorgte ein durch Jan Flöte verwandelter Elfmeter für den 2:2-Endstand. »Es war ein schwierig zu bespielender Rasen«, meinte Holzelfingens Lukas Gauß. »Am Ende des Tages ein gerechtes Remis.« Ralf Tress, Trainer der Oberstetter, gewann der Partie etwas Positives ab. »Wir nehmen die kämpferische Leistung und die geglückte Aufholjagd mit in die kommenden Spiele.«

Im 16. Anlauf gelang der TSG Münsingen der erste Dreier – es war zudem der erste Saisonsieg überhaupt. Gegen den FV Bad Urach gelang dem Team von Trainer Avdullah Hajzeraj ein hart erkämpfter 3:2 (1:1)-Erfolg. Esso Hashral zeichnete sich bei Münsingen als doppelter Torschütze aus. Urachs Trainer Serhan Öner war tief enttäuscht: »Wir waren einfach nicht da, haben die Zweikämpfe nicht angenommen und geschlafen.« Und fügte an: »Wir hatten eine gute Vorbereitung, doch heute haben wir so schlecht wie noch nie in dieser Runde gespielt. Warum das so war, müssen wir analysieren.« (ric)