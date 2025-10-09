Knacken die Young Boys Reutlingen den »Jackpot« gegen den FC Holzhausen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freitagabend, Flutlicht und das absolute Schlagerspiel in der Verbandsliga. Was will der Fußball-Fan aus der Region mehr? Was die Young Boys Reutlingen im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten FC Holzhausen möchten, ist klar: Als Spitzenreiter den Abstand auf den vermutlich größten Verfolger mindestens halten. Beim Topduell (Anpfiff 19 Uhr) im Medica-Logistik-Park dürfte einiges geboten sein.

- Die Ausgangslage

Die Young Boys thronen mit 25 Punkten aus zehn Spielen auf Platz eins im württembergischen Oberhaus. Der FC Holzhausen liegt mit einer absolvierten Partie weniger fünf Zähler dahinter auf Rang drei. Bedeutet: Mit einem Heimsieg würden die Reutlinger vorerst auf acht Punkte davonziehen. »Ein Sieg wäre der Jackpot«, weiß auch Young Boys-Coach Grimminger. Nicht zu vergessen ist jedoch der zweitplatzierte TSV Berg. Allerdings betonte Holzhausens Angreifer Janik Michel kürzlich in einem Interview mit dem Schwarzwälder Boten: »Vor der Saison habe ich gesagt, dass es wieder einen Zweikampf gibt, und zwar mit den Young Boys. Dieser Meinung bin ich immer noch. Ich will Berg nicht kleinreden, aber auf Dauer können sie uns glaube ich nicht folgen.« Mit dieser Meinung steht der Goalgetter nicht alleine da. Auch andere Experten gehen stark davon aus, dass sich die Reutlinger und Holzhausen bis zum Schluss um den Titel streiten werden.

Kurios: Beide Spitzenmannschaften haben am vergangenen Wochenende ihre jeweils erste Liga-Niederlage kassiert. Die Young Boys Reutlingen unterlagen mit 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, der FC Holzhausen hatte zu Hause gegen den SSV Ehingen-Süd mit 0:1 das Nachsehen. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Reutlinger haben acht Tore mehr erzielt als der kommende Gegner, hinten jedoch auch zehn Treffer mehr geschluckt als die beste Defensive im württembergischen Oberhaus (fünf Gegentore).

Schiebt die Favoritenrolle klar zum Gegner aus Holzhausen: Young-Boys-Coach Volker Grimminger. Foto: Joachim Baur Schiebt die Favoritenrolle klar zum Gegner aus Holzhausen: Young-Boys-Coach Volker Grimminger. Foto: Joachim Baur

- Die Favoritenrolle

Trainer Volker Grimminger legt sich fest: »Aufgrund der Qualität des Kaders ist Holzhausen der Favorit, auch wenn wir Tabellenführer sind und ein Heimspiel haben. In der Mannschaft sind noch einige ehemalige Oberliga-Akteure. Sie haben brutal viele starke Einzelspieler.« Spielerisch sieht der 46-Jährige seine Mannschaft jedoch um eine Nasenlänge vorne: »Das haben wir in den letzten drei Duellen gegen sie unter Beweis gestellt.« Allerdings holte die Grimminger-Elf nur einen Punkt aus diesen Spielen. Vor allem weil die Young Boys häufig nicht so abgeklärt auftraten wie der brutal abgezockte kommende Gegner. Darauf wird es am Freitag ankommen. Es ist die finale Reife-Prüfung für die Reutlinger in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr.

151 Tore in den vergangenen 152 Spielen. Holzhausen Janik Michel (links) ist die personifizierte Tormaschine. Foto: Thiemann/Eibner 151 Tore in den vergangenen 152 Spielen. Holzhausen Janik Michel (links) ist die personifizierte Tormaschine. Foto: Thiemann/Eibner

- Die Tormaschine aus Holzhausen

Wer 151 Tore in den vergangenen 152 Spielen erzielt hat, bei dem darf man zurecht davon sprechen, dass »er im Amateurbereich in ganz Deutschland der beste Strafraumstürmer ist«, wie ihn Grimminger lobpreist. Keine Frage: Holzhausens Janik Michel ist die personifizierte Tormaschine. Der 33-Jährige, früher in Diensten des SSV Reutlingen, kann man nicht ausschalten. Das haben schon viele Mannschaften versucht - vergeblich. »Er hat eine extreme Abschlussstärke. Ihm reicht meistens eine Torchance«, so Grimminger, der allerdings mit Nachdruck ergänzt: »Holzhausen besteht nicht nur aus Janik Michel.«

- Topscorer der Young Boys zurück

Bei den Young Boys ist Adil Iggoute der Mann auf den im Sturmzentrum alle Augen gerichtet sind. Der in der vergangenen Woche 27 Jahre alt gewordene Angreifer fehlte bei der ersten Liga-Niederlage der Reutlinger am Sonntag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen aufgrund einer Geschäftsreise in die USA. Der Top-Scorer wurde insbesondere als Anspielstation im vorderen Drittel schmerzhaft vermisst. Pünktlich zum Topspiel ist der Reutlinger Top-Scorer (fünf Tore, fünf Vorlagen) aber wieder ins Schwabenländle eingeflogen. »Seine Rückkehr tut extrem gut. Auch aufgrund der Mentalität ist er ein sehr wichtiger Spieler. Bei Adil gibt es nichts anderes außer Gewinnen«, sagt Grimminger über seinen physisch starken Stürmer. Die Marschroute des Trainers fürs Schlagerspiel lautet wie folgt: »Das Wichtigste ist mir, dass die Jungs Spaß haben und dieses Spiel genießen. Alles andere kommt dann von alleine.« (GEA)