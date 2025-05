Klangvolle Namen beim Turnier an der Kreuzeiche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen betritt Neuland. Der Verein veranstaltet am Samstag und Sonntag zum ersten Mal ein internationales Jugendfußball-Turnier an der Kreuzeiche. Am Samstag ab 9.30 Uhr sind im Kreuzeiche-Stadion, wo auf drei Feldern gespielt wird, 16 Top-Teams im Einsatz, die in zwei Gruppen eingeteilt sind. Das Finale wird um 17.45 Uhr angepfiffen. Am Sonntag ab 10 Uhr findet ein Leistungsvergleich statt, bei dem die regionalen Teams TSG Balingen, TSG Reutlingen, TSV Altenburg, TSV Oferdingen und VfL Pfullingen auf Teilnehmer vom großen Turnier am Samstag treffen.

Das Teilnehmerfeld des Swissnet-Turniers ist gespickt mit Nachwuchsteams europäischer Topclubs. Mit dem FC Porto aus Portugal, dem FC Zürich aus der Schweiz, Fenerbahce Istanbul aus der Türkei, Gornik Zabrze, dem polnischen Herzensclub von Lukas Podolski, sowie Slovan Bratislava und dem Linzer ASK sind traditionsreiche Vereine vertreten. Ergänzt wird das Feld durch Red Bull Salzburg und den deutschen Clubs Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, SV Darmstadt 98, VfB Stuttgart, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Nürnberg und 1. FC Kaiserslautern. Mit von der Partie ist zudem die U 10 des gastgebenden SSV Reutlingen.

Austausch von regionalem und überregionalem Jugendfußball

Mit dem Leistungsvergleich am Sonntag entsteht ein Begegnungsformat, das, so heißt es in einer Pressemitteilung des SSV, »den Austausch zwischen regionalem und überregionalem Jugendfußball auf Augenhöhe vor einer einzigartigen Stadionkulisse bietet«.

Parallel zum sportlichen Geschehen im Kreuzeiche-Stadion wird ein Veranstaltungsformat fortgeführt, das vielen Reutlinger Familien bekannt ist: das frühere Breuninger Kinderfest. Nach dem Rückzug des bisherigen Veranstalters hatte das Fest keine Fortsetzung gefunden. Die Nullfünfer erhalten das bewährte Konzept – unter dem neuen Namen SLP Kinderfest, benannt nach dem neuen Hauptpartner SLP Anwaltskanzlei – und integriert es in das Turnier-Wochenende an der Kreuzeiche.

Auf dem Gelände rund um das Stadion gibt es zahlreiche Mitmach-Aktionen, Spielangebote und eine Tombola. Der Erlös sowie zusätzliche Spenden kommen sozialen Projekten für Kinder in der Region zugute. (GEA)