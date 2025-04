Keppler und Mohr verlängern beim SV Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Fußball-Landesligist SV Nehren wird auch in der kommenden Saison 2025/26 von Chefcoach Pedro Keppler und Co-Spielertrainer Frederick Mohr betreut. Darauf einigten sich der Verein und das Duo in einem letzten Gespräch am Montagabend. Keppler geht damit in sein drittes Jahr als Cheftrainer bei den Steinlachtälern, seit 2017 gehört der 37-Jährige bereits dem Trainerteam an. Im Jahr 2009 wechselte Keppler von der Spvgg Mössingen als Spieler zum SV Nehren.

Für Mohr wird es das dritte Jahr als Co-Spielertrainer sein, 2022 wechselte der 35-Jährige als Spieler vom Oberligisten SSV Reutlingen zum SV Nehren. Aktuell belegt der SV Nehren mit 35 Punkten den fünften Tabellenplatz. Auch von den Spielern gibt es positive Signale. »Bisher gibt es keine weiteren Abgänge. In den nächsten zwei, drei Wochen wird sich einiges tun«, sagt SVN-Abteilungsleiter Roland Eidher. (tob)