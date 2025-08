Keine Pokal-Sensation im Reutlingen-Derby: Croatia unterliegt Young Boys

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Derby zwischen Verbandsligist Young Boys Reutlingen und Landesligist Croatia Reutlingen in der zweiten Runde des WFV-Pokals verlief ohne große Überraschung. Der Favorit, die Young Boys, setzte sich mit 3:1 durch. Dabei erwischte der Verbandsligist einen Traumstart. Bereits nach 16 Minuten führte die Elf von Trainer Volker Grimminger mit 2:0. Zunächst verschätzte sich Croatias Schlussmann Kevin Cröni bei einem langen Ball. YB-Stürmer Adil Iggoute sprintete dazwischen, umkurvte den Keeper und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Iggoute souverän und eine Minute später vollendete Albert Silov aus halbrechter Position zum 2:0. Doch der vermeintliche Selbstläufer entwickelte sich aus der Führung nicht. Wieder nur drei Minuten später köpfte Adrian Royer nach einer Ecke zum 1:2 ein. Fortan entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste in der Offensive präsenter waren – Croatia aber setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche und sorgte vor allem bei Standards für Unruhe.

Nach der Pause zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Croatia bemühte sich, richtige Hochkaräter aber blieben aus und die Young Boys wirkten im Angriff zu fahrig. Der 3:1-Siegtreffer von Christos Chatzimalousis in der 69. Minute entschied die Partie dann endgültig. Die Young Boys blieben damit ihrer Favoritenrolle gerecht und insbesondere die Zugänge um Verteidiger Marco Digel ließen schon erahnen, dass sie eine echte Verstärkung darstellen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Gäste nicht in Topbesetzung (aber auch bei den Young Boys fehlten einige Akteure wie zum Beispiel Hakan Aktepe) aufliefen und dafür einen sehr respektablen Auftritt ablieferten, der Mut für die anstehenden Aufgaben machen dürfte. »Meine Spieler haben Moral bewiesen, dagegengehalten und sich mit dem 1:2 belohnt. Leider konnten wir im zweiten Durchgang dann nicht voll mitgehen. Dennoch bin ich mit der Leistung sehr zufrieden«, sagte Croatia-Trainer Patrik Androševic. Sein Gegenüber betonte: »Das Ergebnis fällt aus meiner Sicht zu niedrig aus. Bei uns war die Chancenverwertung das Problem.« Grimminger ergänzte mit Blick auf das erste Verbandsliga-Spiel am Sonntag gegen den FC Rottenburg: »Wir müssen uns beim Verteidigen von Eckbällen noch steigern. Da hatten wir gegen Croatia Probleme.« (GEA)