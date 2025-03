Kalte Dusche für den VfL Pfullingen

VfL-Kapitän Matthias Dünkel (links) ist in der Anfangsphase an einer Doppelchance beteiligt.

OBERENSINGEN. Zuletzt ging’s nur bergauf für die Pfullinger Verbandsliga-Fußballer. Die vergangenen sechs Partien war der VfL unbesiegt geblieben. Am Freitagabend endete die Erfolgs-Serie dann jäh. Beim TSV Oberensingen unterlag das Team mit 0:5 (0:1). »Beim Tabellendritten darf man verlieren. In der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel haben wir aber nichts mehr zusammengebracht«, kommentierte VfL-Pressesprecher Timo Schyska das klare Resultat.

Zunächst merkte man dem Gäste-Team das Selbstvertrauen durch die letzten erfolgreichen Wochen an. Die Innenverteidigung mit Finn Edelmann und Max Bieller stand anfangs gut. Matthias Dünkel, der nach seinem Zusammenprall in der vergangenenen Partie wieder eingesetzt werden konnte, war früh an einer Doppel-Chance beteiligt. Nach einem weiten Pass kam er in gute Schuss-Position, scheiterte jedoch an Oberensingens Schlussmann. Den Abpraller leitete der Kapitän auf Robin Hiller weiter, der ebenfalls den Keeper nicht überwinden konnte (15.).

Oberensingen nutzt erste Torchance

Oberensingen machte es besser. Ihre erste Chance nutzten die Gastgeber, als Patrick Werner nach einer Flanke nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0 (30.). Dann war wieder das sehenswert spielendeTeam von Trainer Jörg Kluge an der Reihe. Nico Ralls Schuss aus 17 Metern verfehlte das Tor aber um einen knappen Meter (38.).

Nach dem Seitenwechsel war die Partie bald entschieden. Ein Doppelschlag innerhalb von einer Minute warf den VfL mit 0:3 zurück. Erst verlor man den Ball im Spielaufbau, Lennart Zaglauer war der Torschütze. Und kaum war angespielt, erhöhte Samuel Bosler per Direktabnahme (53.). Beim 0:4 verlor Edelmann den Ball, erneut war Zaglauer mit seinem zweiten Treffer zur Stelle (69.). Den Schlusspunkt zum Pfullinger 0:5 setzte Fabian Leidenbach (73.). Es war die erste VfL-Niederlage seit Anfang November, als das Team 0:7 gegen Holzhausen verlor. (GEA)