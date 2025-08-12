Können die Young Boys Reutlingen im WFV-Pokal den großen Favoriten ärgern?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ging der Fußball-Verbandsligist Young Boys Reutlingen in der zweiten Runde des WFV-Pokals gegen Stadtrivale Croatia noch als klarer Favorit ins Spiel, so ist die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger am Mittwochabend (19.00 Uhr) im Drittrunden-Duell gegen den Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen der klare Underdog. »Schade ist, dass der VfL Pfullingen zeitgleich gegen den SSV spielt. Vielleicht hätte man eines der beiden Spielen anders legen können, damit die Fußball-Region mehr davon hat«, betont Coach Grimminger. Dennoch liefert auch das Pokalduell im Medica-Logistik-Park einige interessanten Geschichten.

- Haben die Young Boys überhaupt eine Chance?

»Auf dem Papier ist es eigentlich eine klare Sache. Bei einem Unterschied von einer Liga besteht vielleicht noch eine reele Chance. Bei zwei Ligen muss man schon ehrlich sagen: Bei Balingen muss viel falsch laufen und bei uns viel gut«, gibt der Trainer zu. Gleichzeitig ergänzt der frühere Profi: »Wir haben eine wirklich nur minimale Chance. Und die versuchen wir zu nutzen.« Wie die ambitionierten Reutlinger als Underdog an die Sache herangehen? »Wir sind keine Mannschaft, die abwarten kann. Entweder wir laufen ins offene Messer oder wir haben Erfolg. Es kann ja nicht viel passieren, außer dass wir ausscheiden«, so Grimminger. Ohne Druck spielt es sich ja bekanntlich am Besten.

Trifft am Sonntag kurz vor Schluss für die Young Boys zum 3:2-Sieg gegen Rottenburg: Verteidiger Markus Wagner. Foto: Kunze/Eibner Trifft am Sonntag kurz vor Schluss für die Young Boys zum 3:2-Sieg gegen Rottenburg: Verteidiger Markus Wagner. Foto: Kunze/Eibner

- Was sagt der späte Sieg gegen Rottenburg aus?

Beim Verbandsliga-Auftakt war im Spiel der Young Boys noch einiges an Sand im Getriebe. Grimminger war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger FC Rottenburg. Und dennoch behielten die Reutlinger dank eines Treffers von Verteidiger Markus Wagner in der 89. Minute mit 3:2 die Oberhand. »So ein Spiel hätten wir letztes Jahr nicht gewonnen«, sagte Grimminger nach der Partie. Genau dieselben Worte wählte der 45-Jährige auch am Dienstag im Gespräch mit dem GEA. Es zeigt sich: Auch wenn seine Jungs spielerisch zu Saisonbeginn noch nicht überzeugt haben, hat das Team in dieser Hinsicht schon einen wichtigen Entwicklungsschritt gemacht. Es ist offenbar in der Liga, dreckige Siege einzufahren.

- Warum ist YB-Kapitän Aktepe schon wieder zurück?

Wenige Tage vor dem Spiel gegen Croatia verdrehte sich Kapitän Hakan Aktepe im Training das Knie. Es war das Knie, indem er sich vor nicht allzu langer Zeit das Kreuzband riss. Die Sorgen waren groß, schließlich hatte der 29-Jährige extreme Schmerzen. Nach dem Arztbesuch hieß es: »Irgendwas am Innenband- oder Meniskus.« Ein Ultraschall brachte dann die frohe Botschaft. Es handelte sich nur um einen leichten Erguss. »Die Schmerzen gingen dann nach zwei Tagen auch wieder weg. Im ersten Moment denkt man aber an das Schlimmste«, sagt Aktepe. Bereits am Sonntag gegen Rottenburg gab der Achter, der mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten am Ball für die Young Boys unersetzbar ist, sein Blitz-Comeback. »Es war zwar noch nicht sein bestes Spiel, aber seine körperliche Präsenz ist enorm. Hakan ist ein Tier«, betont sein Trainer.

- Was ist mit der TSG Balingen los?

Zwei Spiele, zwei Niederlagen und 1:9 Tore. Der Saisonstart in der Regionalliga Südwest ist für den Aufsteiger ordentlich in die Hose gegangen. So chancenlos sich diese Bilanz liest, spiegelt es allerdings nicht der tatsächlichen Leistung der Balinger wider. Trainer Murat Isik, zwischen 2012 und 2014 Coach des SSV Reutlingen, sagte nun dem Kicker, dass er wolle, dass seine Truppe knifflige Strafraumsituationen spielerisch löse. »Dann kann so etwas eben passieren. Das ist nicht schlimm. Wir müssen so weitermachen und dann werden die guten Ergebnisse auch kommen.« Sein »Co« Daniel Güney, 2020 bis 2023 beim VfL Pfullingen an der Seitenlinie, pflichtet dem 49-Jährigen bei und berichtet dem GEA: »Wenn man ein Blick auf unsere Werte wirft, dann sehen wir, dass wir auf jeden Fall regionalligatauglich sind. Zum Beispiel nach den Expected-Goals-Werten. Da müssten die Ergebnisse wesentlich knapper sein, als sie es letztendlich waren. Wir wollen das Glück uns jetzt zurückarbeiten.« (GEA)