Jonathan Knehr wird Trainer beim FC Sonnenbühl

SONNENBÜHL. Der Münsinger Fußball-A-Ligist FC Sonnenbühl ist bei der Suche nach einem Trainer fündig geworden. Jonathan Knehr übernimmt in der nächsten Saison das Kommando. Der 36-Jährige wird Nachfolger von Sascha Flaig, der nach neunjähriger Tätigkeit aufhört. »Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim FC Sonnenbühl«, verspürt Knehr eine große Vorfreude auf sein neues Betätigungsfeld.

»Mit Jonathan Knehr gewinnen wir einen Trainer, der die Liga sehr gut kennt und zugleich neue Impulse setzt. Seine klare Vorstellung von moderner Spielweise und seine Fähigkeit, eine Mannschaft weiterzuentwickeln, haben uns überzeugt«, sagt Sonnenbühls Vorstandsmitglied Manuel König. Für Knehr ist der FC Sonnenbühl seine vierte Trainerstation im Aktivenbereich. Er coachte vier Jahre die TG Gönningen in der Kreisliga B, mit der er mehrmals haarscharf den Aufstieg in die A-Liga verpasste. Beim SV Lautertal, den er von der B- in die A-Liga führte, war er dreieinhalb Jahre tätig. Derzeit coacht Knehr in der zweiten Saison die SGM Bremelau/Granheim.

Interessant: Der FC Sonnenbühl ist derzeit Zweiter mit 48 Punkten aus 21 Spielen, Bremelau/Granheim Dritter mit 45 Zählern aus 20 Begegnungen. Im Klartext: Knehr könnte mit seinem Noch-Club Bremelau seinem künftig Verein Sonnenbühl Relegationsplatz zwei vor der Nase wegschnappen. Auch Platz eins, den die TSG Upfingen mit 50 Punkten aus 20 Spielen innehat, ist für beide Teams noch in Reichweite. (GEA)