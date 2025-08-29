Jetzt auch erstmals zu Null: Young Boys Reutlingen marschieren weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Young Boys Reutlingen sind das Team der Stunde in der Fußball-Verbandsliga. Die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger baute ihre Erfolgsserie aus und behielt auch am Freitagabend im Derby gegen die TSG Tübingen die Oberhand. Die Reutlinger feierten beim 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg vor nur 120 Zuschauern nicht nur den vierten Sieg im vierten Spiel, hinten stand gleichzeitig zum ersten Mal in dieser Saison die Null, nachdem man bislang immer mindestens zwei Gegentreffer schlucken musste. Eine wichtige Erkenntnis.

»Respekt an meine Jungs. Das war ein schweres Auswärtsspiel gegen den bis dato, meiner Meinung nach, besten Gegner«, lobte Grimminger seine Jungs, die am Freitagabend loslegten wie die Feuerwehr und »perfekte erste zehn Minuten zeigten«. Bereits nach 23 Sekunden kamen die Gäste zu einer Doppelchance. Nur wenige Augenblicke später hörte man schon den Torschrei auf der Young-Boys-Bank. Doch ein Kopfball von Marco Digel landete nach drei Minuten nur auf dem Netz und nicht im Kasten. Danach verflachte die Partie aber zusehends, die Tübinger konzentrierten sich auf Umschaltmomente gegen die hochstehende Abwehrkette der Reutlinger. Zu einer echten Torchance kamen die Hausherren allerdings nicht. Und die Grimminger-Elf? Die war zwar tonangebend, insbesondere beim letzten Pass aber zu schlampig.

Tübingen-Betreuer sieht die Rote Karte

Nach 39 Minuten fing das Lokalderby dann plötzlich richtig Feuer. Ein Tübingen-Betreuer sah von Schiedsrichter Felix Günter, der nicht seinen besten Tag erwischte, die Rote Karte, weil dieser nach einem Foul von Ante Galic in Richtung des Angreifers gerannt war und sich mit dem Reutlinger, fast Kopf an Kopf, ein Wortgefecht lieferte. Eine unnötige Aktion. Pünktlich zum Halbzeitpfiff stürmten die Zuschauer dann schlagartig vom Kunstrasenplatz. Das lag aber weniger an der eher zähen ersten Hälfte. Der Grund: Der Wettergott meldete sich und führte vor, wie sich ein nasskalter und windiger Herbstabend bereits Ende August anfühlt. Die ehrliche Antwort: Überhaupt nicht gut.

Vermutlich dürfte sich angesichts dieser widrigen Bedingungen auch die Lust der Spieler auf die zweiten 45 Minuten in Grenzen gehalten haben. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls »war die zweite Halbzeit richtig männlich«, wie Trainer Grimminger befand. Die Young Boys zeigten, warum sie bereits in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr zu den absoluten Top-Mannschaften im württembergischen Oberhaus zählen.

Sommerzugang erzielt Premierentreffer

Dank eines Standard-Doppelpacks, einmal nach Freistoß und einmal nach einer Ecke, stellten die Gäste binnen zwei Minuten auf 2:0 (63./65.). Das war extrem abgezockt. Sommer-Zugang und Innenverteidiger Marco Digel traf zum ersten Mal im Young-Boys-Trikot, Angreifer Marko Drljo bereits zum vierten Mal in der noch jungen Spielzeit. Spätestens als drei Minuten später Tübingens Lucas Bader nach einer Notbremse zum Duschen geschickt wurde, war der Drops gelutscht. Bemerkenswert war, dass die Reutlinger trotz dieser komfortablen und sehr guten Ausgangslage keinen Gang zurückschalteten, weiter mit einer hohen Intensität im Spiel gegen den Ball agierten und munter nach vorne spielten.

»Es waren zum Schluss zu wenige Tore. Jeder wollte unbedingt noch seine Kiste machen«, sagte Grimminger. Dies war jedoch der einzige Kritikpunkt des stets kritischen und ultra-ehrgeizigen Coaches. Auch Club-Präsident Thorsten Bauer war voll des Lobes nach dem Derbysieg, der dafür sorgt, dass die Reutlinger vorübergehend die Tabellenführung übernehmen: »Mir gefällt, dass wir eine echte Mannschaft sind, die eine richtig gute Kameradschaft hat. Man merkt, dass die Jungs gut miteinander auskommen, auch wenn in dieser Saison ein hoher Konkurrenzkampf herrscht.« Den braucht es, wenn man im württembergischen Oberhaus ganz oben mitmischen will. Die Young Boys sind auf dem besten Weg dazu. (GEA)