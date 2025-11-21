Holzhausens Verteidiger Julio Leitao Gourgel: »Gibt viel zu gewinnen und viel zu verlieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Verbandsliga ist der FC Holzhausen mit 33 Zählern und fünf Punkten Rückstand der erste Verfolger von Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Zum Abschluss der Hinrunde gastiert der Tabellenzweite am Freitag (18.30 Uhr) bei der abstiegsbedrohten TSG Tübingen.

Für das Holzhausen-Trio Julio Leitao Gourgel, Tim Steinhilber und Alexander Harachasch ist es die erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nach dem Wechsel im Sommer. Besonders der 25-jährige Leitao Gourgel gehört zu den absoluten Leistungsträgern. Der Defensivspieler hat 14 von 15 Partien absolviert und die letzten zehn Begegnungen durchgespielt. Nur elf Gegentreffer sind auch ein Verdienst des aus Mähringen stammenden Leitao Gourgel. »Freitagabend, Flutlicht, das wird gut«, sagt er im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.GEA: Zuletzt gab es nur ein 0:0 gegen den FC Esslingen. Die Partie wurde geprägt von einer schweren Verletzung des Esslingers Muhsin Alper Kocas. Sogar der Hubschrauber musste kommen. Wie haben Sie diesen Vorfall erlebt?

Julio Leitao Gourgel: Ich war der Spieler, der am nächsten an der Aktion dran war. Es war eigentlicher ein normaler Zusammenstoß im Fußball. Unser Torwart hat zuerst den Ball gespielt und danach den Esslinger Spieler getroffen, der wahrscheinlich auf einen Pressschlag mit Torerfolg gehofft hatte. Der Knochen war gebrochen, das sah schlimm aus, wenn das Bein einfach so weghängt. Da war leider auch viel Pech dabei. Sanitäter waren auf dem Platz, aber aufgrund der Verletzung auch überfordert, sodass der Rettungshubschrauber kam. Nach einer Infusion konnte der Esslinger Spieler dann abtransportiert werden. Unser Gegner war auf jeden Fall geschockt und wollte zunächst nicht weiterspielen.

»Freitagabend, Flutlicht, das wird gut!«

Nun geht es gegen Ihren Ex-Club aus Tübingen. Gibt es eine besondere Kommunikation im Vorfeld mit den ehemaligen TSG-Teamkollegen?

Leitao Gourgel: Wetten gibt es auf jeden Fall nicht. Wir freuen uns jedoch alle schon seit Wochen auf die Begegnung. Spieler beider Teams gehen im Anschluss noch in die Stadt. Freitagabend, Flutlicht, das wird gut! TSG-Kapitän Marius Thomas hat mir geschrieben, dass es für uns nichts zu holen gibt. Mit Simeon Zahn war ich zuletzt noch Kaffee trinken. Im Vorfeld ist alles in Ordnung.

Der FC Holzhausen spielt um den Aufstieg in die Oberliga, die TSG Tübingen kämpft um den Klassenerhalt. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Leitao Gourgel: Beide Mannschaften können viel gewinnen und viel verlieren. Das wird kein einfaches Spiel für uns. Die Gegner geben gegen Holzhausen immer 150 Prozent, so wird es auch die TSG tun. Wir haben zuletzt viele Partien nur knapp gewonnen, weil es unsere Gegner auch gut gemacht haben. Beide Teams sind unter Zugzwang. Für die TSG geht es um den sportlichen Überlebenskampf, wir dürfen den Anschluss an die Young Boys Reutlingen nicht verlieren. (GEA)