Harte Aufgabe oder Spaß? Zwei Reutlinger Schiedsrichter-Einsteiger berichten

REUTLINGEN. Ein Skandal hier, eine Negativschlagzeile dort und dazu ein Shitstorm in den Sozialen Medien. Nicht selten stehen Schiedsrichter im Fokus und bekommen für ihre Leistungen das Fett weg. Trotzdem entscheiden sich Talente und Neueinsteiger, die Aufgabe zu übernehmen und sorgen dafür, dass der Spielbetrieb von den untersten Ligen bis in den Profi-Bereich geregelt stattfinden kann. Doch was motiviert sie, wie erleben sie den Alltag auf den Fußball-Plätzen in der Region und wie hart ist der Job eigentlich? Die Schiedsrichter-Einsteiger Paul Schmid (13) und Nuh Bozkurt (32) stehen dem GEA Rede und Antwort.

»Ich wollte eigentlich schon lange Schiedsrichter werden, weil es vom fußballerischen Talent nicht gereicht hat, auf einem hohen Niveau zu spielen«, erzählt Bozkurt, der seit dem Frühjahr 2024 dabei ist. Nachdem das Studium (Internationales Management) abgeschlossen war und ein wenig Zeit blieb, schritt der Reutlinger zur Tat und setzte seinen Wunsch um. Bedenken hatte er keine. »Ich habe gedacht, komm: Das, was die anderen pfeifen, bekomme ich auch hin mit meinem Fußballwissen«, erzählt er und lacht. Bozkurt ist Fußball-Fan durch und durch, besitzt eine Dauerkarte beim VfB Stuttgart und verfolgte in der Zuschauerrolle viele Partien – vom Profi bis hin zum Amateurbereich.

»Ich war hoffnungslos überfordert. Plötzlich sind da 22 Mann, die wild umherhampeln«

Umso härter traf ihn die Erkenntnis nach absolviertem Einsteigerkurs bei der ersten Begegnung, die er selbst leiten durfte. »Ich war hoffnungslos überfordert«, betont er und erklärt: »Die Perspektive ist eine ganz andere. Plötzlich sind da 22 Mann, die wild umherhampeln. Aber nicht geordnet wie bei den Profis. Am Anfang musst du erst mal Hände, Füße und den Kopf irgendwie koordiniert bekommen. Da bist du teilweise Beifahrer in deinem eigenen Körper.«

Auch das jüngste Talent der Reutlinger Schiedsrichtergruppe erinnert sich noch genau an seinen ersten Einsatz. »Ich war sehr aufgeregt, wollte keinen Fehler machen, perfekt sein«, erzählt der 13-jährige Paul Schmid, der seit Februar dieses Jahres Referee ist und im Jugendbereich Spiele leitet. Mittlerweile weiß er: »Es ist klar, dass mal Fehler passieren. Das ist einfach so, darf aber auch sein.« Das Positive: Obwohl die ersten Begegnungen für beide ein Sprung ins kalte Wasser waren, stellte sich am Ende doch alles als halb so schlimm dar und die Lernkurve ging schnell und steil nach oben.

Paul Schmid ist mit seinen 13 Jahren der jüngste Schiedsrichter in der Reutlinger Gruppe. Foto: Privat Paul Schmid ist mit seinen 13 Jahren der jüngste Schiedsrichter in der Reutlinger Gruppe. Foto: Privat

»Nach dem dritten Spiel hatte ich schon eine gewisse Routine drin«, erinnert sich Schmid, der über seinen Vater Daniel (selbst lange aktiver Schiedsrichter und in der Reutlinger Gruppe Ausschussmitglied in der Nachwuchsförderung) zur Tätigkeit fand. »Jetzt macht es mir richtig viel Spaß. Ich weiß, dass ich der Herausforderung gewachsen bin.« Auch Bozkurt fand schnell seinen Rhythmus. Er schwärmt: »Es ist geil, macht einfach Freude.« Was ihm an der Schiedsrichterei im Vergleich zur Rolle als Kicker gefällt? »Du bist ganz alleine für deine Leistung verantwortlich. Für ein ordentliches Spiel bekomme ich oft Lob«, berichtet er und widerlegt damit das Klischee, dass ein Referee es den Teams grundsätzlich so gut wie nie recht machen kann. Langweilig wird es offensichtlich auch nicht. Eigentlich ist immer was los. »Nach dem ersten Jahr habe ich gedacht, ich habe jetzt alles gesehen. Im nächsten Spiel sind dann wieder komplett wilde Dinge passiert«, erzählt Bozkurt.

Fest steht allerdings auch, dass der Ton gegenüber den Unparteiischen nicht immer nur positiv ist. »Klar schreien die Trainer mal rein und äußern ihre Meinung«, sagt Schmid, der sich mittlerweile aber nicht mehr allzu viel daraus macht. Bozkurt hat gerade an den hitzigen Partien Spaß. Denn dort sei er in seiner Rolle besonders gefordert und könne wachsen. Der Spätstarter macht sich nichts mehr aus dummen Sprüchen: »Wenn der 70-jährige Karl-Heinz an der Seitenlinie steht und pöbelt, macht das fast ein bisschen Spaß. Das hat einen Kreisligacharme.«

»99 Prozent der Spiele laufen im Rahmen ab. Ausreißer nach oben und unten gibt es immer«

Zu Skandalen, die immer wieder über die Medien ihren Weg an die Öffentlichkeit finden, komme es sehr selten, meinen die Reutlinger Schiedsrichter. »99 Prozent der Spiele laufen im Rahmen ab. Ausreißer nach oben und unten gibt es immer«, sagt Bozkurt. »Das ist aber ja in allen Gesellschaftsbereichen so.«

Für beide überwiegen die positiven Aspekte. Warum? Man tue sich selbst unheimlich viel Gutes. Angefangen mit der körperlichen Fitness, über kommunikative Fähigkeiten, bis hin zum Umgang mit Stress und eigenen Fehlern. Durch die Schiedsrichterei werde man in einer extrem hohen Schlagzahl gefordert, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. »Es ist charakterbildend«, betont Bozkurt.

Schiedsrichtergruppe Reutlingen bietet Neulingskurs an Pünktlich zum Start ins kommende Kalenderjahr bietet die Schiedsrichtergruppe Reutlingen eine neue Ausbildungsrunde für Einsteiger an. Den Auftakt macht eine Informationsveranstaltung am 7. Januar (19 Uhr) im Presseraum des Kreuzeichestadions in Reutlingen. Zwischen dem 12. Januar und dem 4. Februar folgt der Neulingskurs, der in einem Mix aus Theorie und Praxis die wichtigsten Kenntnisse vermittelt, die anschließend geprüft werden. »In zwei bis drei Wochen bist du so weit, dass du deinen Schein hast und pfeifen kannst«, betont Daniel Schmid (Ausschussmitglied in der Nachwuchsförderung). »Wir haben bei uns wirklich Platz für jeden«, sagt Schiedsrichter Nuh Bozkurt. Die Anmeldung sowie weitere Informationen finden sich auf der Website der Schiedsrichtergruppe. (kil)

Unter dem Strich gebe es definitiv mehr schöne als negative Momente, sind sich beide einig. Schmids Highlight: Beim Kreuzeiche Cup in Reutlingen durfte er im großen Stadion bei einem Jugend-Turnier mit Top-Teams pfeifen. Bozkurt wurde in Altingen nach seinem ersten Bezirksligaspiel in der Kabine überrascht. Plötzlich klopfte es. Vor der Tür stand kein Geringerer als der ehemalige Top-Schiedsrichter Knut Kircher, der die Partie verfolgte. »Das kann man genau so machen«, sagte der 56-Jährige. Für den Einsteiger ein besonderer Moment. Aber sicher nicht der Letzte. (GEA)