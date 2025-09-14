Gut, besser, Young Boys Reutlingen: Der Verbandsligist ist unaufhaltsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gut, besser, Young Boys Reutlingen: Der Fußball-Verbandsligist ist einfach nicht zu stoppen und stürmt weiter durchs württembergische Oberhaus. Der 4:0 (2:0)-Heimerfolg gegen die TSG Hofherrnweiler am Sonntag war bereits der siebte Sieg in Folge für das Team von Trainer Volker Grimminger. Doch es war weit mehr als ein Sieg. Es war ein fettes Ausrufezeichen gegen einen Gegner, der bislang nur sieben Gegentreffer kassierte und aus den Duellen gegen die Top-Teams FC Holzhausen und TSV Berg vier Punkte eingefahren hatte. Und es war ein Zeichen an die gesamte Liga: Wir sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt!

»Das gibt es selten, aber heute bin ich vollkommen zufrieden«, sagte ein in sich ruhender Grimminger auf der Pressekonferenz. Dass der ultra-ehrgeizige Trainer nach einer Partie mal wirklich überhaupt nichts an der Leistung seiner Jungs auszusetzen hat, kommt eigentlich nie vor. Das zeigt eindeutig: Der Auftritt der Young Boys gegen Hofherrnweiler muss überragend gewesen sein. Das war er auch. Im Spiel gegen den Ball grenzte es sogar nahe der Perfektion. Bis auf eine knifflige Situation - nach 19 Minuten brachte Savas Ioannidis beim Stande von 0:0 im Strafraum Philipp Tabatabai zu Fall - ließen die Reutlinger, die sich in dieser Situation über einen Elfmeterpfiff nicht hätten beschweren dürfen, nichts, aber auch gar nichts zu.

Vollkommen zufrieden: Young-Boys-Coach Volker Grimminger.

»Wir waren in allen Belangen unterlegen«, gab Gäste-Coach Patrick Faber offen und ehrlich zu. Sein Trainer-Kollege Grimminger sagte dagegen: »Das war ein Sahnetag. Ich glaube aber nicht, dass Hofherrnweiler superschlecht war, sondern das wir einfach extrem gut waren.« Keine Frage: Es war das bis dato beste Saisonspiel der Reutlinger, die auch noch höher hätten gewinnen können. Über die gesamten 90 Minuten dominierten und kontrollierten die Hausherren das Spiel. Vor allem aber lief der Ball deutlich besser als zuletzt.

Beeindruckend war auch, dass sich die Grimminger-Elf gegen den oftmals tiefstehenden Gegner von der Ostalb, der im Sommer einen großen Umbruch vollzog und 16 Spieler auf der Zugangsseite stehen hat, mit viel Geduld und technischer Klasse immer wieder durchkombinierte. Die Reutlinger können also nicht nur Umschaltspiel. Genau diese Variabilität braucht es, wenn man bis zum Schluss ganz oben mitmischen möchte. Denn die Gegner werden sicher nicht mehr ins offene Messer gegen den spielstarken Tabellenführer laufen und sich stattdessen immer häufiger in eine tiefstehende Defensive verziehen.

Womöglich wieder ein Spieler mit einer schweren Knieverletzung

Die grenzenlose Freude herrschte bei den Reutlingern jedoch nicht. Es schwebte ein großes Aber über dem siebten Saisonsieg im siebten Spiel. Nach 20 Minuten erzielte Angreifer Marko Drljo die 1:0-Führung. Der Angreifer grätschte den Ball am langen Pfosten ins Tor und blieb dabei mit dem Knie mit voller Wucht am Pfosten hängen. Direkt war klar, dass es sich um eine ernstere Verletzung handeln muss.

Der 24-Jährige konnte nicht mehr richtig auftreten, ihm wurden deshalb kurzerhand die Krücken des ebenfalls am Knie verletzten Teamkollegen Matthias Dünkel (Meniskus) gebracht. Wenige Augenblicke später entschieden sich die Verantwortlichen dann dazu, den Krankenwagen zu rufen. Eine genaue Diagnose beim Reutlinger Top-Torjäger steht allerdings noch aus. Bitter: Bereits den 3:2-Sieg am Mittwoch bezahlten die Young Boys teuer. Innenverteidiger Marco Digel zog sich in Oberensingen einen Kreuzbandriss zu und fehlt somit mehrere Monate. Auch Dünkel wird wohl erst wieder zur Rückrunde eingreifen können.

18-Jähriger überzeugt in der Defensive

Was sonst noch beim 4:0-Erfolg herausgestochen ist? Ein sehenswerter Treffer aus 16 Metern von Thomas Diescher in den Winkel zum 3:0. Ein mit Giuliano Iannuzzi bärenstark aufspielender 18-Jähriger, der in der Verteidigung und in seinem erst vierten Verbandsliga-Spiel wie ein alter Hase agierte. Und beinahe noch ein Fallrückzieher-Tor von Spielmacher Christos Chatzimalousis, der das 4:0 durch einen Sensationspass eingeleitet hatte. »Es ist noch ein ganz weiter Weg«, sagte Trainer Grimminger und ergänzte mit Blick auf einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Holzhausen, der jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat: »Wir versuchen den Platz an der Sonne so lange es geht zu verteidigen. Wenn wir es so machen wie am Sonntag, dann kann es noch ein Weilchen dauern, bis uns da jemand runterstößt.« (GEA)